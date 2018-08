Josef Martínez fue nombrado el Jugador Más Valioso del Partido de Estrellas de la MLS 2018

Martínez encontró el empate para las Estrellas de la MLS en el minuto 26, marcando después de una lucha salvaje que dejó al guardameta de la Juventus, Wojciech Szczesny, en el lado opuesto de la red. Al respecto, el jugador afirmó: "Soy un delantero, eso significa que voy a poner mi cuerpo en juego en cada jugada. Si tengo que lastimarme, si me rompo la nariz, no importa; ya me lo han roto dos veces, así que no es gran cosa en este momento".