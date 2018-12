José Mourinho está sin contrato: ¿Deberían los equipos de la MLS hacer algo al respecto?

Desde hace horas, José Mourinho no es el entrenador del Manchester United. No debe asombrarnos que por estas horas múltiples hipótesis se tejan alrededor del futuro profesional del carismático portugués. El Real Madrid y alguna que otra selección nacional europea son las primeras opciones que comienzan a instalarse en el panorama de las especulaciones.

¿Y la MLS? Muchos equipos de la primera división norteamericana estarían encantados de poder contar con 'The Special One' en el banquillo. Y, de hecho, hay un trío de clubes (LA Galaxy, Atlanta United FC y Columbus Crew SC) que no han designado de manera oficial a un técnico para la temporada próxima. A este lado del Atlántico, medios y redes sociales comenzaron a activarse sobre la posibilidad de que el luso reciba por estos días un llamado de un club de la Major League Soccer.