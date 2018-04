Jornada 9: LAFC debuta en casa, NYRB visita al Galaxy que podría contar con la dupla Gio-Zlatan

Dallas pone en juego su invicto en su visita al New York City FC, el ‘Tata’ Martino y sus dirigidos buscaran frenar a Ignacio Piatti para continuar enrachados.

La Jornada 9 de la MLS está cargada con 11 partidos que se disputaran desde el viernes en la noche hasta el domingo cuando el sol ya no esté presente igualmente.

Destacan los partidos a jugarse en Los Ángeles, así como también en cancha de NYCFC y del Atlanta United.



VIERNES

Vancouver Whitecaps FC vs. Real Salt Lake

10:30pm ET / TSN, ESPN+







El cuadro canadiense no ha conseguido ni un solo punto en sus tres duelos en abril, y la semana pasada perdieron catastróficamente por 6-0. Y el panorama no pinta alentador, considerando que no podrán contar con Efraín Juárez y Yordy Reyna por expulsión. RSL viene motivado con el triunfo en el clásico ante Colorado Rapids y con Joao Plata de vuelta en forma.

SÁBADO

Atlanta United vs. Montreal Impact

1pm ET / TVAS, ESPN+





Atlanta mantiene una racha de seis partidos sin derrota, con Josef Martínez liderando la tabla de goleo y a tan solo un punto de tomar el liderato de la Conferencia Este. Pero el club de Georgia tiene una preocupación que ocupa al ‘Tata’ Martino y sus pupilos: Ignacio Piatti. El crack de Montreal anotó un hat-trick la jornada pasada y es el tipo que United buscara neutralizar para poder aumentar sus chances de salir abantes.

Toronto FC vs. Chicago Fire

3pm ET / CTV, TSN, ESPN+







Toronto viene de perder en la gran final de la Liga de Campeones Concacaf en la instancia de serie de penaltis ante Chivas y ahora se enfocara en levantar en la liga, pero quizás aún no veremos a sus titulares tras el desgaste en Guadalajara y el largo viaje de regreso a casa. Lo cual abre la posibilidad para el Fire de sacar otro resultado importante de visitante, como hicieron ante NYRB pero sin pasar tantos apuros al grado que el arquero Richard Sánchez no tenga que ser nuevamente la figura.

Philadelphia Union vs. DC United

3:30 pm ET / UniMas, Twitter, MLS LIVE





Philly busca romper un par de rachas negativas y darle un giro a su temporada: terminar con la racha de cinco partidos sin ganar y buscar hacer goles ya que en los últimos cinco duelos solo tiene un gol anotado. DC ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos ante el Union, Ben Olsen debe encontrar la manera de terminar con la paternidad de los dirigidos por Jim Curtis.

Columbus Crew SC vs. San Jose Earthquakes

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE







La urgencia de volver al triunfo para no rezagarse en sus respectivas conferencias es primordial para ambos. Columbus pudo detener una racha de tres derrotas al hilo con un empate pero eso no basta. Y los Quakes no saben que es ganar desde la jornada 1.

New England Revolution vs. Sporting Kansas City

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE





Sporting KC esta incontenible, y la semana pasada mostraron su enorme potencial goleando 6-0 sin piedad a Vancouver Whitecaps. Mientras que los Revs regresarán a casa dos semanas después de sufrir su primera en más de una docena de partidos ante su gente.

Minnesota United FC vs. Houston Dynamo

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE





La ofensiva de los Loons luce poderosa desde la llegada de Darwin Quintero, pero no les alcanza para sacar puntos y ligan cuatro derrotas consecutivas. Necesitan ser más sólidos para que su ataque no esté siempre en situación de intentar remontar. Dynamo goleo al cuadro alternativo de Toronto, y si Minnesota continúa con sus fallas defensivas, podrían ligar una segunda goleada a favor.

LA Galaxy vs. New York Red Bulls

10pm ET / ESPN+, MLS LIVE







Los dos vienen dando una de cal y una de arena en sus últimos seis compromisos de liga. La inconsistencia es notoria. Llama la atención que los resultados adversos del Galaxy últimamente son en casa y los de NYRB en condición de visitante, habrá que ver quien puede revertir su situación bajo esas circunstancias. En Galaxy se reporta que Gio dos Santos podría reaparecer.

DOMINGO

Colorado Rapids vs. Orlando City SC

4pm ET / ESPN, ESPN Deportes, MLS LIVE





Colorado estuvo muy cerca de sacar un heroico empate en el clásico ante Real Salt Lake, pero al final cayeron desmoralizados y no podrán contar con Tim Howard para enfrentar a Orlando por expulsión. Y vaya que lo podrían extrañar, considerando que los Leones están intratables con cuatro victorias al hilo y una capacidad impresionante de hacer goles.

New York City FC vs. FC Dallas



6:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE







El único invicto de la MLS, los texanos, visitan al que hasta la jornada pasada era el otro único equipo que no conocía la derrota. Los Cityzens no solo buscaran volver al triunfo para asegurar poder mantener el liderato de la Conferencia Este, sino también vencer por primera vez en su historia a los Hoops.

LAFC vs. Seattle Sounders

9pm ET / FS1, MLS LIVE







El cuadro angelino debutó en la MLS visitando a Seattle y venciéndolo por la mínima. Ahora, LAFC estrenara su flamante nuevo estadio recibiendo precisamente a los Sounders. La duda es si Carlos Vela podrá estar presente en la cancha, ya que su participación está en duda tras no entrenar con el grupo el viernes.