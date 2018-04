Jornada 8: Clásico en las alturas, Giovani dos Santos y Ezequiel Barco listos para ser protagonistas

De viernes a domingo no parara la actividad de la MLS.

Abriendo con un duelo de poder a poder en la Conferencia Oeste, continuando con el primer Clásico de las Montañas Rocosas y el partidazo entre LA Galaxy y Atlanta United el sábado por la noche. Y para cerrar con broche de oro Seattle y Minnesota quieren repuntar mientras que Giovanni Savarese se vuelven a ver las caras.



A continuación todo lo que debes saber de la octava jornada de la MLS:

VIERNES

Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps

9pm ET / TSN2, ESPN+



KC viene de empatar en casa ante Seattle Sounders, pero ya son seis partidos sin conocer la derrota y marchan como líderes de la Conferencia Oeste. Por su parte, el cuadro canadiense ligó dos descalabros al hilo, pero aun así son escoltas precisamente de Sporting, a quienes podrían recortarle la distancia a tan solo un punto si logran vencerlos en el ‘Infierno Azul’.

SÁBADO

Montreal Impact vs. Los Angeles Football Club

1pm ET / TVAS, ESPN+



El poderío goleador de la dupla formada por Carlos Vela y Diego Rossi visita suelo canadiense para enfrentar a la peor defensiva de la Conferencia Este. Vela y Rossi han marcado cuatro goles cada uno, y se antoja para que puedan aumentar esa cifra.

Houston Dynamo vs. Toronto FC

3pm ET / CTV, ESPN+





Toronto encarara el partido con cuadro alternativo ya que los titulares se encontraran preparándose para enfrentar al Guadalajara en la gran final de la Liga de Campeones Concacaf. Por lo cual el duelo se le presenta a modo al Dynamo para cortar una racha de cuatro partidos sin ganar.

New York Red Bulls vs. Chicago Fire

3:30pm ET / Univision, Twitter





Los eternos rivales del Este se verán las caras en muy distintos momentos futbolísticos. NYRB viene arrasando y convenciendo con sus actuaciones de local lideradas por ‘Kaku’ Gamarra y Bradley Wright-Phillips. Mientras que Chicago aun no encuentra el ritmo ganador de la temporada pasada, y además ya tienen siete partidos sin poder vencer a los neoyorquinos.

Columbus Crew vs. New England Revolution

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



La Pandilla de Ohio suma ya tres derrotas consecutivas, y a pesar de su buen fútbol no han podido conseguir resultados positivos en esas últimas jornadas, por lo que les urge sacar puntos nuevamente ante los Revs, a quienes tienen de clientes cuando los han recibido las últimas cuatro ocasiones.

Orlando City vs. San Jose Earthquakes

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE





Los Leones Purpuras están intratables y además son todo un espectáculo, habiendo ganado sus últimos tres partidos. Los Quakes son un equipo gris que no logra salir de la parte baja de la tabla, por lo que sería una sorpresa si pueden sacar los tres puntos de la guarida de los leones.



FC Dallas vs. Philadelphia Union

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Los texanos son el único invicto restante de la Conferencia Oeste, y los dirigidos por Oscar Pareja enfrentan a un Philly que históricamente solo los ha podido vencer en una solitaria ocasión. Por lo que los Hoops tienen más que al alcance continuar sin ningún descalabro en la campaña.

Real Salt Lake vs. Colorado Rapids

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE



El primer Clásico de las Montañas Rocosas de la temporada se disputara en el Rio Tinto Stadium, con los locales buscando que su archirrival le pague los platos rotos tras la estrepitosa caída en New York City FC. Los Rapids llegan motivas, con una racha de cuatro sin perder, en la que bien podrían ser cuatro triunfos al hilo sino fuera por descuidos de último minuto en un par de esos duelos.

LA Galaxy vs. Atlanta United

10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Partido con constelación estelar en el campo de juego. Los galácticos podrían contar por primera vez en la temporada con Giovani dos Santos y Zlatan Ibrahimović. El ‘Tata’ Martino cuenta con arsenal completo y con un Miguel Almirón en extraordinario momento, y además podría tener a su lado desde el arranque por primera vez a la flamante contratación del club, Ezequiel Barco.

DOMINGO

Seattle Sounders vs. Minnesota United

4pm ET / ESPN





La temporada no los ha tratado bien hasta ahora, pero ambos llegan ilusionados de que las cosas pueden cambiar tras sus respectivos partidos de la jornada pasada. Seattle logró su primer punto en la difícil cancha del líder de la Conferencia, y además anotó sus dos primeros goles de la campaña. Los Loons perdieron en Portland, pero ya debutó Carlos Darwin Quintero, quien se mostró en gran forma y hasta gol anotó. A la ofensiva de los nórdicos con más trabajo se les ve potencial para estar entre las mejores de la liga.

Portland Timbers vs. New York City FC

6pm ET / FS1





El cierre de la jornada pinta para un partidazo. Los Timbers por fin lograron su primera victoria bajo el mando del venezolano Giovanni Savarese, y reciben a unos Cityzens que ya fueron humillados anteriormente por Savarese cuando este dirigía al NY Cosmos de la segunda división y los enfrentó en la US Open Cup. NYCFC podría ver a su goleador y capitán, David Villa, regresar a la titularidad tras reaparecer como revulsivo la semana pasada.