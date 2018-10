Jornada 33: DC y Rooney acarician boleto a Playoffs ante el poderoso Dallas, LAFC sueña con ser sublíder

LAFC vs. Houston Dynamo 10pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Minnesota United vs. Colorado Rapids 2pm ET / ESPN+, MLS LIVE

D.C. United vs. FC Dallas 4:55pm ET / Univision, Twitter, MLS LIVE

Los capitalinos han estado remontando posiciones y luchando ferozmente por meterse en puestos de Playoffs desde la llegada de Wayne Rooney y el tremendo despunte de Luciano Acosta, y ante el líder del Oeste, tienen ante sí la gran chance de arrebatarle a Montreal un puesto que otorga boleto a la liguilla. Pero ante los texanos no será nada sencillo, considerando que de perder, Sporting KC y LAFC, podrían peligrosamente acortar su ventaja a tan solo un punto.

New England Revolution vs. Orlando City

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE