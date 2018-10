Jornada 32: El DC de Rooney, el Galaxy de Zlatan y el Toronto de Giovinco con ganar como única opción

Montreal Impact vs. Columbus Crew 3pm ET / TVAS, TSN 1/4, ESPN+

La clasificación del Impact pende de un hilo y están a merced del DC United, por lo que los tres puntos son vitales para Nacho Piatti y compañía. La Pandilla de Ohio esta cómoda en el Top 5 de la Conferencia Este, pero Philadelphia Union amenaza con quitarles el cuarto puesto, así que el Crew no puede darse el lujo de no sacar puntos de su visita a suelo canadiense.

Atlanta United vs. New England Revolution

3:30pm ET / Univision, Twitter, MLS LIVE