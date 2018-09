Jornada 30: NYRB y Atlanta se disputan el súperliderato, Rooney y Zlatan en partidos de “seis puntos”

Prácticamente todos los duelos de la Fecha 30 de la MLS tienen algún tipo de repercusión en las aspiraciones de los equipos por meterse a los Playoffs.

Desde partidazos con el súperliderato en juego, pasando por duelos de “seis puntos” tanto en el Este como en el Oeste, hasta clubes que cuentan con la suerte de poder enfrentar rivales a modo para poder escalar posiciones. Una jornada que pude dar rumbo definitivo a varios.

SÁBADO

Chicago Fire vs. LAFC

3:30pm ET / Univision, Twitter, MLS LIVE



El Fire de Schweinsteiger se quedó sin chances de clasificar a Playoffs tras caer a media semana ante NYCFC, lo cual le abre aún más la puerta a Carlos Vela y compañía para buscar ser de los dos primeros de la Conferencia Oeste. Tienen a Sporting KC a un punto y al líder FC Dallas a tres de distancia.

Seattle Sounders vs. Colorado Rapids

4pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Tras una impresionante racha de nueve triunfos al hilo, los Esmeraldas han perdido fuerza y además su clasificación peligra, con LA Galaxy al acecho. Sin embargo, tienen un rival muy a modo para sumar tres puntos que les den tranquilidad, considerando que Colorado es un muerto caminando sin chance alguna de obtener boleto a la liguilla desde hace varias jornadas.

D.C. United vs. Montreal Impact

7pm ET / TVAS, ESPN+



Duelo de ‘seis puntos’ y crucial en las aspiraciones de ambos por lograr llegar a los Playoffs. La diferencia es de cinco puntos, el cuadro capitalino vía Wayne Rooney y Luciano Acosta siguen intentando remontar posiciones y solo tienen un escalón más por escalar para arrebatar un boleto – ese escalón es el Impact de Nacho Piatti que actualmente tienen el último pase disponible en el Este.

Columbus Crew vs. Philadelphia Union

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Partidazo entre dos clubes que pocos esperaban que estuvieran en las posiciones en las que se encuentran en la actualidad. La Pandilla de Ohio es cuarto y Philly es quinto, pero de ganar, Union pasaría al Columbus. Muy probablemente ambos estén en Playoffs siendo auténticos dolores de cabeza para quien los enfrente.

Toronto FC vs. New England Revolution

7:30pm ET / TSN4, ESPN+

El vigente campeón de la MLS ya depende casi de un milagro para poder meterse a los Playoffs, de hecho, su rival en turno, tiene más chances y aun así está bastante lejos. Para ambos es matar o morir, el empate no sirve de nada, y la victoria quizás tampoco, pero una potencial derrota sí es un clavo más en el ataúd de cualquiera de los dos.

Minnesota United vs. New York City FC

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



A NYCFC ya le quedan lejos los líderes del Este, pero puede afianzarse en la tercera plaza con un triunfo en tierras nórdicas, un triunfo muy necesitado considerando que de sus últimos nueve solo han sacado los tres puntos en una ocasión. Requieren de enracharse para pensar en cosas grandes en la fiesta grande. Minnesota no es un rival tan a modo a pesar de su posición en la tabla, es un equipo en construcción que de contar con Darwin Quintero inspirado, esta para ganarle a cualquiera.

Houston Dynamo vs. San Jose Earthquakes

8:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Houston viene de rescatar su mala temporada en la liga con la obtención de la US Open Cup a media semana con los goles de Mauro Manotas y Romell Quioto. Y bien podría seguir festejando con una victoria ante el débil Quakes que es colero general.

LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps

10pm ET / TSN 1/4, ESPN+



Duelo de ‘seis puntos’, a matar o morir en el Oeste. Tanto angelinos como canadienses aún pelean por remontar y lograr colarse entre los puestos de Playoffs, pero al enfrentarse entre ellos, solo deja espacio para que uno de ellos sigue en pie de guerra. Los galácticos con Zlatan y Jona dos Santos y los Caps con Reyna y Techera, son las armas que se antojan para definir esta contienda.

Portland Timbers vs. FC Dallas

10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



El líder del Oeste Dallas no puede dormirse en sus laureles porque tiene a Sporting KC y LAFC pisándole los talones, y los Timbers tampoco pueden sentirse cómodos en el cuarto puesto porque Real Salt Lake y Seattle Sounders esperan un tropezón para tomar ventaja. A principios de temporada ya midieron fuerzas, y terminaron igualados.

DOMINGO

New York Red Bulls vs. Atlanta United

1pm ET / ESPN, MLS LIVE



El partido de la jornada enfrenta al superlíder contra el sublíder de la tabla general. NYRB como el mejor local de la liga, recibe al mejor visitante – Atlanta. Los taurinos ostentan la mejor defensa, mientras que los rojinegros la mejor ofensiva. Ya se enfrentaron en Georgia, y con balde de agua fría los neoyorquinos le pegaron 3-1 a los dirigidos por el ‘Tata’ Martino. El Supporters’ Shield está en juego en el Red Bull Arena, título que los locales ya ganaron dos veces, y Atlanta busca hacerlo como el club de expansión que más pronto lo consigue, en apenas su segundo año en la liga.

Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake

5pm ET / FS1, MLS LIVE