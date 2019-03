Jornada 3: Matías Almeyda y Carlos Vela con hambre de comerse la ‘Gran Manzana’

Chicago Fire vs. Seattle Sounders 1pm ET / TSN1

Columbus Crew vs. FC Dallas 2pm ET / ESPN+

Tanto la Pandilla de Ohio como los Hoops, han iniciado sus nuevas eras con resultados similares y positivos. Ambos suman cuatro puntos, siguen invictos y no parecen estar resintiendo el cambio de entrenadores y jugadores como se pudo pensar que sucedería en principio.

Houston Dynamo vs. Vancouver Whitecaps 3pm ET / TSN1

New York Red Bulls vs. San Jose Earthquakes

3:30pm ET / Univision