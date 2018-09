Colorado Rapids vs. Atlanta United 3:30pm ET / Univision, Twitter, MLS LIVE

Philadelphia Union vs. Montreal Impact 7:30pm ET / TVAS, ESPN+

Duelo candente y crucial en las aspiraciones de ambos por quedarse con un boleto a la fiesta grande n la Conferencia Este. Son quinto y sexto respectivamente, un triunfo les daría un respiro enorme a cualquiera de los dos. Philly ya venció a Nacho Piatti y compañía a domicilio en mayo pasado, no hay mejor momento para la revancha en el caso de los canadienses que tienen a DC United pisándole los talones.

Toronto FC vs. LA Galaxy 7:30pm ET / TSN, ESPN+

Los galácticos necesitan ganar sí o sí, Zlatan y sus compañeros lo saben, aun cuando en el banquillo tengan técnico interino. Toronto tiene un dilema de por medio, se les escapa la clasificación pero días después juegan la Campeones Cup – se guardan jugadores claves o no ante los angelinos.

FC Dallas vs. Columbus Crew 8:00pm ET / ESPN+

Duelo que sacara chispas entre el líder del Oeste y el cuarto del Este. Dallas solo le saca un punto a Sporting KC en la cima, pero no será sencillo conseguir los tres puntos ante una Pandilla que ha ganado en cuatro de sus últimas seis presentaciones.

Houston Dynamo vs. Portland Timbers 8:30pm ET / ESPN+

Real Salt Lake vs. Minnesota United 9:30pm ET / ESPN+

Misma situación que el Houston v Portland. RSL pelea arriba y necesita los puntos para no relegarse ante unos Loons que ya deben estar pensando más en lo que será el 2019. El presente de ambos es diametralmente opuesto; Salt Lake llega con tres victorias al hilo mientras que los nórdicos apenas han sacado un punto de los últimos 18 que ha disputado.

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders 10:00pm ET / TSN2, ESPN+

LAFC vs. New England Revolution

10:30pm ET / ESPN+