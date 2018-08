Jornada 27: Derbi Texano con el honor en juego, duelo de pistoleros entre Rooney y Josef Martínez

Fin de semana largo en los Estados Unidos por el ‘Labor Day’ (Día del Trabajo), lo que brinda a los aficionados un tiempo de relajación para disfrutar de los mejores duelos de la MLS, que esta jornada incluye partidos cruciales por la clasificación a Playoffs.

Nicolás Lodeiro contra Diego Rubio en duelo de sudamericanos llamado a sus poderosas respectivas selecciones; NYRB con la opción de conseguir su boleto a la fiesta grande al igual que Atlanta United que tendrá un agarrón de su goleador Josef Martínez ante el goleador legendario del D.C. United; además del clásico de Texas que definirá quien es el jefe de jefes del estado grande en la temporada 2018.

SÁBADO

Seattle Sounders vs. Sporting Kansas City

4pm ET / UniMás, Twitter, MLS LIVE



Dos de los equipos más enrachados del Oeste se miden en lo que promete ser un partidazo. KC llega con cuatro triunfos al hilo, con un goleador chileno como Diego Rubio encendido a tal grado que fue convocado por Chile para la Fecha FIFA, y como sublíderes a un punto del líder de la conferencia.

Seattle viene con siete victorias al hilo, ya se metió en puestos de Playoffs, y Nico Lodeiro – quien fue llamado nuevamente a Uruguay – está en su mejor versión. Una derrota para cualquiera de los dos, significaría caer en la apretada tabla de posiciones, así que no hay espacio para las especulaciones.

Montreal Impact vs. New York Red Bulls

7:30pm ET / TVAS, ESPN+



Con su triunfo a media semana, los taurinos desplazaron a Atlanta United y se colocaron como superlíder. Con una victoria en suelo canadiense, ante un Montreal que solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, los neoyorquinos estarían sellando su boleto a los Playoffs y se mantendrían como el mejor de la competencia al menos por una jornada más.

New England Revolution vs. Portland Timbers

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Revs se viene cayendo dramáticamente, habiendo conseguido un punto de los últimos 18 posibles, y ya están fuera de zona de Playoffs. Portland también cayó en un bache y se agarra con pinzas de los últimos puestos de clasificación en el Oeste. Les urgen los tres puntos a ambos para no dejar escapar el último tren rumbo a la liguilla. Curiosamente, el resultado entre ellos podría influir directamente en la calificación matemática de Atlanta y de NY Red Bulls, así como en la eliminación de San José Earthquakes.

Orlando City SC vs. Philadelphia Union

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Philly está que no cree en nadie, han ganado cinco de sus últimos seis, están con una cómoda ventaja dentro de puestos de clasificación y con opciones de pelear el cuarto puesto en el Este, además de que están en la final de la Copa Abierta de los EE.UU. Del otro lado, Orlando sigue siendo un desastre, ya son coleros de la conferencia y no se ve por donde puedan empezar a levantar para terminar dignamente la campaña.

Columbus Crew SC vs. New York City FC

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Duelo entre líderes de la Conferencia Este, el tercero contra el cuarto. Aunque, ambos llegan buscando repuntar tras conseguir un punto de sus últimos seis disputados, lo cual marginó a NYCFC de la pela por el súperliderato, y a Columbus de pelearle de cerca el tercer puesto a los Cityzens.

FC Dallas vs. Houston Dynamo

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



El clásico de Texas se jugara por segunda semana consecutiva y por tercera vez en la temporada regular. Los últimos Derbis texanos han sido cerrados en su mayoría y llevan cinco empates al hilo desde 2017. En los dos de este 2018, Dallas tomó la ventaja, pero en pocos minutos los naranjas supieron emparejar. A Houston le quedan pocas opciones de meterse a Playoffs, por lo que aguarle a fiesta a su archirrival que actualmente es líder del Oeste, puede rescatar un tanto la campaña y lograr que los Hoops pierdan su liderato.

Toronto FC vs. LAFC

8pm ET / TSN 1/4, ESPN+



Duelo entre padre e hijo: Bob Bradley como técnico de los angelinos visita al cuadro Escarlata que capitanea su hijo, Michael Bradley. El margen de error para Toronto es mínimo, el campeón necesita los tres puntos para mantenerse con vida en la pelea por boletos a la fiesta grande. Pero no será sencillo ante Carlos Vela y compañía que está pujando en el Oeste por quedarse con el liderato. Los angelinos ya han ganado en las otras dos plazas canadienses ‘emeleseras’, solo les falta hacerlo en cancha del actual monarca.

Real Salt Lake vs. LA Galaxy

10pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Duelo de ‘seis puntos’ en el Oeste. El ‘Caballo Negro’ Salt Lake es cuarto y los galácticos son séptimos, pero la diferencia son solo tres puntos y la batalla por esos últimos puestos de Playoffs es feroz. Galaxy no ha ganado en sus últimos cinco compromisos, pero contara con el regreso de Jonathan dos Santos y posiblemente también con el francés Romain Alessandrini.

Vancouver Whitecaps vs. San Jose Earthquakes

10pm ET / TSN 1/4, ESPN+



Por segunda semana seguida se enfrentan, en la pasada los Caps aprovecharon para derrota a los coleros Quakes a domicilio con una voltereta en el segundo tiempo tras regalar el primero. De volver a vencer a los débiles californianos, Vancouver estaría de lleno metido en pelea por un boleto a Playoffs, siendo que antes de esta serie contra San José estaba muy en duda su posible remontada en la tabla. Quakes podría quedar sin chance alguna de anhelar a la liguilla con una derrota más.

DOMINGO

D.C United vs. Atlanta United

7:30pm ET / FS1, TSN2