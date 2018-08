Jornada 25: Josef Martínez por el récord, Rooney a seguir con los milagros, Ruidíaz v Zlatan

La pelea entre los puntero de cada conferencia se acentúa, ya que cualquier tropiezo de Atlanta en el Este y de Dallas en el Oeste, tiene a un par de clubes de cada lado acechando para tomar sus lugares mediante una combinación de resultados.



SÁBADO

Seattle Sounders vs. LA Galaxy

4pm ET / ESPN, MLS LIVE



Partidazo de alto calibre, un encuentro que ya muchos consideran podría catalogarse de clásico. Sounders viene en pleno ascenso desde que llegó Raúl Ruidíaz y Nico Lodeiro volvió a ser el del 2016; suman cinco victorias al hilo y amenazan con meterse a puestos de Playoffs. Galaxy busca estar en el Top 3 del Oeste, pero tendrá que ingeniárselas muy posiblemente sin los hermanos Dos Santos por lesión y habrá que ver si Zlatan Ibrahimovic se anima a jugar en el pasto sintético de Seattle.

Philadelphia Union vs. New York City FC

7pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Philly no solo se metió a la final de la US Open Cup, además le pegó a NE Revolution sorpresivamente para tomar su lugar dentro de la zona de clasificación en el Este. Pero para mantenerse ahí, deben detener a NYCFC que ya cuenta con David Villa y que viene de ganar en cancha del campeón Toronto. Los neoyorquinos están a un punto del superlíder Atlanta.

Vancouver Whitecaps vs. New York Red Bulls

7pm ET / TSN 1/5, ESPN+



Mientras los canadienses luchan por meterse a puestos de clasificación en el Oeste, los neoyorquinos pelean por tomar la posición de superlíder, están a tan solo un punto de Atlanta United. Los dos llegan con rachas similares en sus últimos tres duelos, ya que cada uno gano dos de sus tres respectivos encuentros.

Montreal Impact vs. Chicago Fire

7:30pm ET / TVAS, ESPN+



El Fire de Schweinsteiger perdió la brújula, llevan siete derrotas consecutivas, ya son último lugar del Este y aunque se niegan a admitirlo, el año parece perdido. Montreal se aferra al hilo que lo sostiene en puesto de Playoffs a base de tres empates en sus últimos cuatro partidos – esos son los únicos empates que tiene en la campaña, previamente solo conocía de triunfos y derrotas.

FC Dallas vs. Minnesota United

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE

El cuadro texano viene de perder dos partidos al hilo por primera vez en la temporada, pero aún se mantienen en la cima de la Conferencia Oeste. Los Loons se están relegando en su pelea por meterse a la liguilla, y ya no pueden seguir siendo un flan de visitante si quieren calificar. La semana pasada ya sacaron un punto en cancha del Galaxy, ahora necesitan buscar los tres en casa de los Hoops.

Sporting KC vs. Portland Timbers

8:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Duelo de seis puntos entre dos de los líderes del Oeste. Tan solo hay una diferencia de dos puntos en la tabla, pero llegan en diferentes momentos. Sporting con inercia tras dos triunfos consecutivos, mientras Timbers sufriendo dos derrotas al hilo. A principios de junio se enfrentaron en Portland, en lo que resultó en un empate sin goles.

Houston Dynamo vs. Real Salt Lake

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE

El cuadro texano necesita desesperadamente sumar puntos si aún piensa en Playoffs, y lo tendrán que hacer sin su hombre más peligroso al frente, el hondureño Alberth Elis. Salt Lake perdió a media semana en su visita en LAFC y si no quiere que los clubes de Cascadia la arrebaten el boleto a la liguilla que por el momento tienen en sus manos, tienen que encontrar la manera de ganar su segundo partido en cancha ajena en esta campaña.

San Jose Earthquakes vs. Toronto FC

10pm ET / TSN4, ESPN+



El conjunto Escarlata se corono tricampeón del Canadian Championship a media semana, pero en la MLS se les está escapando la oportunidad de pelear por retener su título en los Playoffs. Quakes es colero general y solo ha ganado una vez en casa, Toronto tiene su chance de tomar el respiro y los tres puntos que tanto necesita.

DOMINGO

Atlanta United vs. Columbus Crew

4pm ET / TSN2, ESPN+



Los rojinegros buscaran mantenerse como superlíder, ya que los equipos neoyorquinos están detrás a un punto esperando que caigan. Josef Martínez podría empatar (con un gol) o incluso romper el récord (con un doblete) de más goles en una temporada de la MLS. Crew viene enrachado con tres triunfos al hilo, ganarle al club de Georgia sería un golpe de autoridad muy importante que le ganaría mucha credibilidad.

D.C. United vs. New England Revolution

7:30pm ET / FS1, MLS LIVE

Con Wayne Rooney haciendo milagros con el cuadro capitalino, parece que hasta la clasificación a Playoffs es posible. Enfrente tienen a un rival directo por alcanzar un último boleto a la fiesta grande. Revs viene de quedarse fuera de puestos de liguilla al caer ante Philly, que tomó su lugar, y con una muy mala racha de un punto conseguido de los últimos 15 disputados.

LAFC vs. Colorado Rapids

10pm ET / ESPN+, MLS LIVE