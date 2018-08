Jornada 24: Ruidíaz y Seattle reciben al líder Dallas, ‘Guaje’ Villa reaparece, Zlatan va por gol 500

La recta final de la temporada está cada vez más intenso, con duelos entre clubes que están navegando entre meterse y quedarse fuera de puestos de Playoffs. Pero también hay varios clubes que buscaran aprovechar que enfrentan a rivales más débiles en el papel, para ganar terreno entre los puestos de arriba.

Además, atención con el regreso de David Villa, Zlatan Ibrahimovic y con el récord que tiene a su alcance Portland Timbers.



SÁBADO

Columbus Crew SC vs. Houston Dynamo

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Dynamo viene de cinco partidos sin ganar en liga, incluyendo tres derrotas al hilo, pero adquirieron un tanque de motivación pura tras vencer por penales a LAFC en la semifinal de la Copa Abierta para conseguir su pase a la final. La Pandilla ha recuperado terreno con dos triunfos consecutivos y podría seguir afianzándose en el cuarto puesto del Este de no caer ante un Houston que no gana en Columbus desde hace más de 10 años.

New England Revolution vs. Philadelphia Union

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Partido clave para ambos, de los denominados de seis puntos. Ambos están en disputa directa por el sexto puesto del Este que otorga el último boleto a Playoffs; tan solo dos puntos separan a los Revs de Philly. El Union llega motivado tras conseguir su pase a la final de la Copa Abierta a media semana, mientras que los Revs suman cinco partidos sin ganar – si piensan despertar, el momento idóneo sería en este duelo.

Chicago Fire vs. New York Red Bulls

8:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



NYRB buscara seguir pisándole los talones al superlíder Atlanta United con un triunfo anti el alicaído Fire que suma seis derrotas al hilo y cada vez está más cerca de empezar a pensar en el próximo año. Aunque, Chicago ya le ganó a los Red Bulls en esta campaña a domicilio, en un duelo en que el arquero Richard Sánchez fue figura.

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Duelo entre los coleros de la Conferencia Oeste en el cual estará en juego el honor, ya que quien pierda quedaría un paso más cerca de quedar en el nada honroso último lugar general.

Real Salt Lake vs. Montreal Impact

10pm ET / TVAS, ESPN+



Los dos tienen la imperiosa necesidad de sumar puntos para seguir entre los puestos de clasificación a Playoffs de sus respectivas conferencias. La diferencia la podría marcar la forma en que llegan, ya que Salt Lake retomó el camino de la victoria en su último duelo, mientras que el cuadro canadiense ya suma tres sin ganar.

LAFC vs. Sporting Kansas City

10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



LA Galaxy vs. Minnesota United FC

10:30pm ET / TVAS, ESPN+



PORTLAND TIMBERS VS. VANCOUVER WHITECAPS

11PM ET / TSN 1/4, ESPN+



Los Timbers buscaran romper el récord del club de partidos consecutivos invictos en un partido de alto calibre ante uno de sus máximos rivales, de lograrlo llegaron a 16 sin descalabros y además se acercarían al líder del Oeste Dallas. Vancouver ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos ante su rival de Cascadia, un lujo que no se pueden dar si no quieren quedar relegados de la lucha por boletos a los Playoffs.

DOMINGO

Toronto FC vs. New York City FC

4pm ET / ESPN, TSN4



El campeón de la MLS se ha venido recuperando de la ‘campeonitis’, están muy cerca de conseguir el Campeonato Canadiense y en liga todavía tienen chance de colarse a la fiesta grande. Pero no la tienen nada fácil, ya que reciben a un NYCFC que busca seguir peleando los primeros dos puestos del Este, y muy posiblemente David Villa también este de regreso.

D.C. United vs. Orlando City

8pm ET / FS1, TSN4



Orlando rompió una horrorosa racha de derrotas consecutivas hace 4 fechas, pero han vuelto a ‘las andadas’, sin conocer el triunfo desde entonces. El United de Wayne Rooney sigue dando chispazos, este duelo en su flamante nueva casa se presta para mostrar la evolución futbolística del equipo.

Seattle Sounders FC vs. FC Dallas

10pm ET / FS1, TSN4



La rivalidad entre estos dos ha venido creciendo con los años, y se antoja para ser el partidazo de la jornada, considerando que los texanos son los líderes del Oeste y que Seattle viene en un ascenso impresionante que incluye cuatro triunfos consecutivos desde la llegada de Raúl Ruidíaz.