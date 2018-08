Jornada 23: De costa a costa Kaku contra Vela, de norte a sur Almirón contra Giovinco

Comienza la recta final de la campaña, en lo que será una feroz carrera por terminar en los puestos que otorgan boletos a los Playoffs, nos encontramos con una jornada con tres partidos de un altísimo calibre donde varias de las figuras de la temporada se verán cara a cara.

Carlos Vela ante Alejandro ‘Kaku’ Romero Gamarra, Miguel Almirón ante Sebastián Giovinco, y Darwin Quintero ante Nicolás Lodeiro.

SÁBADO

Atlanta United vs. Toronto FC

4pm ET / ESPN, TSN4



El superlíder Atlanta enfrenta al campeón de la MLS, que es penúltimo de la Conferencia Este. Pero, los Escarlatas ya están retomando su ritmo y recuperando su fútbol, por lo cual ganarle a los rojinegros a domicilio no solo los empezaría a sacar del averno, sino que darían un golpe de autoridad muy importante. Por otro lado, la defensa Escarlata no es precisamente de las mejores en la liga, o que abre la puerta para que Josef Martínez se acerque aún más a romper el récord de goles en una campaña.

Montreal Impact vs. DC United

7:30pm ET / TVAS, ESPN+



El cuadro canadiense vio una racha de cinco partidos invicto en casa cortada por Atlanta, pero necesitan recobrar ese poderío ante su gente de inmediato, ya que de no sumar, su posición dentro de los puestos de Playoffs peligraría seriamente. DC parece un cuadro accesible para ello, considerando que en 13 visitas en la temporada, solo ganaron una vez. Aunque, el United ahora cuenta con el factor Wayne Rooney, quien le ha cambiado la cara a los capitalinos desde su llegada.

Orlando City SC vs. New England Revolution

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Los dos llegan de capa caída, con rachas de tres derrotas al hilo. Aunque, la diferencia es que los Revs se mantienen en puestos de clasificación, mientras que si le excavamos a la racha de los Leones de la Florida más hacia atrás, han sufrido 12 descalabros en sus últimos 13 partidos. No significa que todo este perdido para Orlando, ya que al Revolution se le complica mucho sacar resultados en calidad de visita y en la guarida de los Leones nunca han ganado.

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



El duelo más disparejo de la jornada. El líder de la Conferencia Oeste, FC Dallas, recibe al sotanero del Oeste y colero general Earthquakes. Los Hoops ostentan una racha de 12 sin descalabros en casa, y los californianos no saben lo que es ganar desde mayo. Por si fuera poco, una de las armas más peligrosas de Dallas, el colombiano Michael Barrios, ‘despertó’ y con un hat-trick ante Kansas City, rompió su sequía goleadora.

Minnesota United vs. Seattle Sounders

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Tanto Minnesota como Seattle han mejorado un montón en las últimas seis fechas, lo que tiene a ambos ya arañando puestos de clasificación. Los Loons de la mano de Darwin Quintero han ganado cuatro de sus últimos seis partidos, y buscaran su quinta victoria al hilo en casa. Mientras que los Sounders, con un espléndido Nico Lodeiro, llegan con seis partidos sin perder y tres triunfos consecutivos.

New York City FC vs. Vancouver Whitecaps

8pm ET / TSN2, ESPN+



Los neoyorquinos ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos, y querrán regresar a la senda del triunfo en casa, donde han ganado 10 de sus 11 duelos ante su gente. Vancouver está a nada de meterse entre los puestos de Playoffs en el Oeste, y con el chico maravilla de 17 años recientemente adquirido por Bayern Múnich, Alphonso Davies, encendido tras marcar dos golazos la semana pasada, ganar en el Yankee Stadium ya no suena tan descabellado para los Whitecaps.

Colorado Rapids vs. LA Galaxy

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Los galácticos se han convertido en un candidato sólido, con nueve partidos seguidos sin perder, con plantilla completa, son terceros del Oeste y con Zlatan Ibrahimovic anotando goles a diestra y siniestra – aunque para este duelo no contarían con el sueco, los Rapids se antojan como una presa fácil para los angelinos. Colorado tiene cinco partidos sin ganar y son penúltimos del Oeste.

Houston Dynamo vs. Sporting Kansas City

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Ambos atraviesan un bache que podría costarles muy caro al final de temporada, en cuanto a sus aspiraciones de Playoffs. Houston tiene cuatro partidos sin ganar, mientras que Sporting suma cinco duelos sin sumar de a tres puntos.

Real Salt Lake vs. Chicago Fire

10pm ET / ESPN+, MLS LIVE



El Fire de Bastian Schweinsteiger se está desmoronando, han perdido sus últimos cinco partidos y podrían caer hasta el penúltimo lugar del Este si no ganan en su visita a los Monarcas. Salt Lake, que pintaba para ‘Caballo Negro’, se ha complicado y su calificación a Playoffs pende de un hilo en estos momentos, el margen de error se les ha reducido abismalmente.

Portland Timbers vs. Philadelphia Union

11pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Los Timbers dirigidos por Giovanni Savarese buscan extender su racha invicta a 15 partidos, y con un triunfo poder subirse hasta el segundo lugar de la Conferencia Oeste. Philly ha sido un equipo gitano en sus últimos seis partidos, ganando tres y perdiendo la misma cantidad. Union solo le ha ganado una vez a Portland, pero fue en su casa no en cancha de los leñadores.

DOMINGO

New York Red Bulls vs. LAFC

6pm ET / FSN1, TSN2