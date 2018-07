Jornada 20: El debut de Wayne Rooney, duelo de titanes entre Carlos Vela y Diego Valeri

La fiesta de la Jornada 20 gira alrededor del estreno del nuevo estadio del DC United y el debut de su contratación estelar, Wayne Rooney.

Pero además, hay duelos de alto calibre como el de LAFC recibiendo a Portland Timbers, Red Bulls recibiendo a Sporting KC y los galácticos visitando la fortaleza de New England.



SÁBADO

New York Red Bulls vs. Sporting Kansas City

7pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Ambos perdieron algo de su inercia ganadora en las últimas fechas: NYRB perdió el clásico ante NYCFC, y SKC ya suma tres sin ganar. Pero eso no significa que no sea un partidazo entre el tercer lugar del Este y el tercer lugar del Oeste – que bien podrían ser el segundo de sus respectivas conferencias. Quien logre los tres puntos saldrá fortalecido matemática y emocionalmente.

New York City FC vs. Columbus Crew

7pm ET / ESPN+, MLS LIVE



El cuadro neoyorquino cambio de director técnico y David Villa se lesiono, pero ni eso impida su racha ascendente que los tiene a tan solo tres puntos del superlíder Atlanta. Reciben a un Columbus en un bache de resultados, y además, en Yankee Stadium los Cityzens están invictos en sus últimos 10 partidos, o de ellos fueron triunfos.

Montreal Impact vs. San Jose Earthquakes

7:30pm ET / TVAS, ESPN+

El club canadiense sumó cuatro victorias al hilo cuando nadie lo esperaba, pero NYCFC lo apabullo de fea manera en su más reciente partido a media semana. La oportunidad de levantarse con un rival a modo se presenta rápido, ya que los Quakes son coleros del Oeste, y Montreal bien podría usar esos puntos para contra todo pronóstico mantenerse en puestos de clasificación.

New England Revolution vs. LA Galaxy

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Los galácticos atraviesan una de sus mejores rachas de la temporada, con cinco juegos sin perder y una goleada sobre Columbus la semana pasada. Zlatan vive un buen momento goleador y los hermanos Dos Santos no desentonaron en su regreso tras el Mundial. El problema es que visitan a los Revs, uno de los mejores locales y que además tiene siete partidos sin saber de descalabros.

FC Dallas vs. Chicago Fire

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Los texanos llegan como líderes del Oeste, pero con LAFC y Sporting KC pisándole los talones, por lo que no se pueden dar el lujo de perder su racha de 11 encuentros invictos de manera consecutiva en casa. El Fire viene de una dolorosa derrota de último minuto a media semana, ser el aguafiestas en Dallas ayudaría a quitar ese mal sabor de boca.

DC United vs. Vancouver Whitecaps

8pm ET / TSN 1, ESPN+



El cuadro capitalino por fin hará su esperado debut en su nueva casa, el Audi Field, y muy probablemente también veremos el debut de Wayne Rooney con la camiseta de DC. Todo pinta para una fiesta redonda del United, depende de los Whitecaps arruinarla o dejarla seguir en su modo de alegría absoluta.

Minnesota United FC vs. Real Salt Lake

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Los Loons han perdido tres de sus últimos cuatro y pareciera que si Darwin Quintero no sale inspirado, sus chances son pocas. Pero aunque enfrentan al ‘Caballo Negro’ del Oeste, las opciones de un resultado positivo en casa no son tan descabelladas tomando en cuenta que Salt Lake es uno de los peores visitantes.

Orlando City SC vs. Toronto FC

8pm ET / TSN4, ESPN+

Ambos llegan desesperados por conseguir puntos, son antepenúltimo y penúltimo del Este, cuando los dos tenían aspiraciones mucho más altas para esta temporada. El tiempo se les agota, es ahora o nunca si quieren empezar a darle vuelta a sus pésimas campañas. Tan mal anda Orlando que tiene nueve derrotas al hilo, pero tan mal anda Toronto, que tienen tres puntos menos que los de la Florida.

Colorado Rapids vs. Houston Dynamo

9pm / ESPN+, MLS LIVE

El Dynamo está a tan solo un punto de colarse entre los puestos de clasificación tras su inspirada remontada ante LAFC y una goleada propinada a Minnesota. Colorado tuvo una ligera mejora pero volvió a caer en una racha negativa, por lo que los Naranjas podrían aprovechar para seguir sumando.

DOMINGO

Atlanta United vs. Seattle Sounders

2pm ET / FOX, TSN3



El superlíder Atlanta buscara seguir alejándose en la punta y perfeccionando su fútbol. Seattle se mete a la boca del lobo esperanzado en que quizás su nuevo fichaje, el goleador peruano Raúl Ruidíaz, pueda participar y ayudarlos a comenzar a levantar una temporada que parece perdida, como en 2016 cuando Nico Lodeiro los levantó de las cenizas para sacarlos campeones.

LAFC vs. Portland Timbers

6pm ET / ESPN, TSN2



El cuadro angelino está a un punto de tomar el liderato del Oeste. Todo indicaba que perderían terreno durante el Mundial por tener que ceder jugadores, pero los ‘reservas’ respondieron, y ahora la cuestión para Bob Bradley es a quien pone y a quien manda a la banca. Timbers tiene 11 sin perder, la racha más larga actualmente, pero para mantener viva dicha racha, necesitan sacar puntos de un estadio en el que LAFC todavía no sabe lo que es perder.