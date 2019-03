Jornada 2: Galaxy visita Dallas con Zlatan en duda, Almeyda formula como detener a Darwin Quintero

Chicago Fire vs. Orlando City 1pm ET / ESPN+

Chicago no se vio mal en su debut de temporada visitando al Galaxy, pero igual perdió. Se espera que su goleador, Nemanja Nikolic, este de vuelta como titular para recomponer el rumbo en casa. Orlando supo reaccionar y sacar un empate de una derrota inminente. La cuestión de los Leones ahora gira alrededor de si Nani estará contemplado para el once inicial o si será nuevamente un revulsivo.

New England Revolution vs. Columbus Crew

2pm ET / ESPN+