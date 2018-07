Jornada 19: Derby de NY con nuevos DT’s, choque dinámico entre los catrachos y Darwin Quintero

Philadelphia Union vs. Atlanta United 7pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Montreal Impact vs. Colorado Rapids 7:30pm ET / TVAS, ESPN+

New England Revolution vs. Seattle Sounders 7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Sporting Kansas City vs. Toronto FC 8:30pm ET / TSN4, ESPN+

Houston Dynamo vs. Minnesota United 9pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Real Salt Lake vs. FC Dallas 10pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Vancouver Whitecaps FC vs. Chicago Fire 10:30pm ET / TSN2, MLS LIVE

LA Galaxie vs. Columbus Crew 10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Los Angeles Football Club vs. Orlando City 11pm ET / FS1, MLS LIVE

El club de la Florida esta en caída libre y no se ve ni por donde puedan dar la sorpresa ante LAFC – que además no sabe lo que es perder en casa. El cuadro angelino es tan fuerte que ni con la ausencia de su tridente ofensivo ha sufrido, gracias a ‘desconocidos’ como Latif Blessing y Adama Diomandé – elegido como el Jugador del Mes de junio.

Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes 11pm ET / ESPN+, MLS LIVE

New York City FC vs. New York Red Bulls

7pm ET / FS1, MLS LIVE