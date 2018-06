Jornada 18: Clásico de California feat. Zlatan, Lodeiro y Seattle por la reivindicación en Clásico Cascadia

Minnesota United vs FC Dallas 8pm ET / ESPN+, MLS LIVE

FC Dallas cayó la jornada pasada, por lo que requiere de los tres puntos para evitar que el líder del Oeste, Sporting KC, se le escape. Mientras que los Loons vienen de dos derrotas al hilo, pero su potencial y aspiraciones siguen dependiendo de lo que puedan hacer en casa donde han sacado la mayoría de sus puntos – no pueden dejar irlos en casa aunque el rival sean los poderosos Hoops.

Seattle Sounders vs Portland Timbers 4:30pm ET / FOX, MLS LIVE

Atlanta United vs Orlando City 7pm ET / ESPN, MLS LIVE

Se encuentran en posiciones diametralmente opuestas. Atlanta es superlíder y es de los equipos más fuertes y con más variantes de la liga. Mientras que el cuadro de la Florida parece no tocar fondo, derrota tras derrota, ya sema siete, despidieron a su DT pero el nuevo no tomara las riendas hasta la próxima jornada. Todo pinta para que el Tata y sus pupilos ganen por goleada.

Montreal Impact vs Sporting KC 7pm ET / TVAS, TSN 4/5, ESPN+

Montreal parecía destinado a ser de los peores cuadros de la temporada pero con tres triunfos en sus últimos cuatro duelos el panorama ya no pinta tan oscuro. Sin embargo, recibirán al líder del Oeste, una dura prueba para comprobar si el cuadro canadiense realmente puede repuntar o si solo es un espejismo su racha reciente.

Columbus Crew vs Real Salt Lake 7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

NE Revolution vs DC United 7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Tras un descanso por el Mundial, New England buscara extender su racha a seis partidos sin perder ante un cuadro capitalino que de visita es una lágrima. Wayne Rooney podrá observar de primera mano cómo podrá ayudar a DC cuando este para jugar.

NYCFC vs Chicago Fire 8pm ET / ESPN+, MLS LIVE

LAFC vs Philadelphia Union 8pm ET / ESPN+, MLS LIVE

San Jose Earthquakes vs LA Galaxy 10pm ET / UniMás, Twitter, MLS LIVE

El Clásico de California se jugara por segunda vez en el año. En el primer episodio del año en Los Ángeles, Galaxy sacó un triunfo por la mínima con gol de Romain Alessandrini. Aquel día Zlatan no jugó, pero se espera haga su debut en este clásico californiano.

Toronto FC vs. New York Red Bulls

4:30pm ET / FOX, TSN 1/3/4/5