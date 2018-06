Jornada 15: Duelos entre punteros – ‘Tata’ contra Vieira, Red Bulls de ‘Kaku’ ante la Pandilla de Higuaín

La penúltima fecha antes de que entremos al descanso de la liga por un par de semanas debido a la Copa del Mundo Rusia 2018, contara con un duelo el viernes y 10 el sábado. No habrá jornada dominical.

Philadelphia Union vs. Toronto FC

8pm ET / TSN 1/3/4/5, ESPN+

El campeón de la MLS todavía no sabe lo que es ganar en condición de visitante, solo ellos y Colorado Rapids ostentan ese “honor”. Y enfrentarán a un Philly que en siete duelos, solo perdió uno en casa en lo que va de temporada. La buena noticia para los Escarlatas, es que en los últimos ocho partidos ante el Union, han ganado seis y empatado dos.

New York City FC vs. Atlanta United

12:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Duelo de poder a poder entre el líder y sublíder de la Conferencia Este. Hace unas semanas terminaron empatados 2-2 en Atlanta, pero ahora se verán las caras en el Yankee Stadium. Los Cityzens son el mejor local con una marca perfecta de seis ganados en seis partidos, y Atlanta es el mejor visitante con cuatro triunfos, un empate y una derrota en cancha ajena. Las tácticas del ‘Tata’ Martino ante las de Patrick Vieira.

Columbus Crew SC vs. New York Red Bulls

5pm ET / ESPN, TSN4



Otro duelo en la cima del Este, Crew es tercero y Red Bulls es cuarto. La Pandilla suma ya ocho sin perder en gran medida gracias a una defensa de acero que cuando se ve vulnerada es rescatada por el carácter de jugadores como Federico Higuaín capaces de remontar un 0-3. Los toros llegan motivadísimos tras volver a golear a NYCFC en partido de copa.

Vancouver Whitecaps vs. Orlando City

7pm ET / TSN 1/4, ESPN+

Vancouver encontró la fórmula para ganar tras empatar cuatro partidos al hilo. Orlando ganó seis consecutivos pero ahora ha perdido cuatro seguidos, por lo que les urge cortar la racha y volver al camino al que su rival regreso la jornada pasada.

FC Dallas vs. Montreal Impact

8pm ET / TVAS, ESPN+



Los texanos están invictos en casa y están a un triunfo del liderato del Oeste, y parecen tener a su presa servida en bandeja de plata. Si bien es cierto que el Impact por fin volvió a ganar la jornada pasada con un golazo de Jeisson Vargas, la realidad es que se antoja muy difícil que puedan arrancarle puntos a Dallas; llegan totalmente como víctimas.

Chicago Fire vs. New England Revolution

8:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Los dos vienen de ganar la fecha pasada por idéntico marcador de 2-1. Revs está cerca de los puestos de arriba, ahora es el momento indicado de mejorar sus resultados en condición de visitante. Chicago necesita encontrase con la regularidad para poder aspirar a meterse en puestos de clasificación, no puede darse el lujo de dejar escapar puntos en casa.

Houston Dynamo vs. Colorado Rapids

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Colorado es un auténtico desastre. Suman siete derrotas al hilo en liga y a media semana cayeron en la copa ante un cuadro de una división inferior. Houston tiene todo para sumar tres puntos en casa y que su ofensiva comandada por los catrachos Alberth Elis y Romell Quioto se den un festín en casa naranja.

Seattle Sounders vs. D.C. United

10pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Seattle está viviendo en carne propia su peor arranque de temporada desde que está en la MLS. Perdió su elogiado punch ofensivo, y no encuentra quien tome las riendas del equipo tras las notables ausencias y bajas de juego. D.C. no es precisamente mejor que el cuadro de Cascadia, apenas tienen un punto más que ellos en una temporada que pinta para el olvido.

LA Galaxy vs. Real Salt Lake

10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Salt Lake es el auténtico ‘Caballo Negro’ de la competencia, ubicándose en la tercera posición de la Conferencia Oeste y sin contar realmente con ningún crack en su plantilla. Visitaran a unos galácticos ‘gitanos’, que centran sus esperanzas en Zlatan Ibrahimovic y el francés Romain Alessandrini.

Portland Timbers vs. Sporting Kansas City

10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE



Partidazo en el Oeste. El líder de la conferencia visita a unos Timbers que todavía no saben lo que es perder en casa. Duelo en que las ausencias claves podrían definir el resultado final. Diego Valeri no contara con Diego Chara como escudo y soporte en el centro del campo debido a que está suspendido. Mientras que las ausencias de Felipe Gutiérrez y Jimmy Medranda por lesión, no son cosa menor en KC.

San Jose Earthquakes vs. LAFC

10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE