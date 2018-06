Jornada 14: ‘El León’ Zlatan amenaza con cortar la racha de Timbers, NYCFC busca seguir perfecto en casa

Ya sin sus respectivos seleccionados que estarán en la Copa del Mundo, los clubes de la MLS encaran sus duelos de la Fecha 14.

La actividad de la jornada se concentra con nueve partidos el sábado, pero igualmente habrá duelos nocturnos el viernes y domingo.



VIERNES

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps

9pm ET / TSN, ESPN+

Los Rapids son el colero general, ostentan una patética racha de seis derrotas al hilo. Vancouver no anda en su mejor momento, pero está aplicando una máxima del fútbol: si no puedes ganar, no pierdas. El cuadro canadiense tiene cuatro empates consecutivos que lo mantienen a flote todavía al alcance de los primeros sitios del Oeste, ante Colorado esta su gran oportunidad de volver a sumar de a tres.

SÁBADO

Portland Timbers vs. LA Galaxy

5pm ET / ESPN2, TSN

Los galácticos se las tendrán que arreglar sin los hermanos Dos Santos que están concentrados con ‘El Tri’, pero con un Zlatan Ibrahimovic que ha vuelto al gol, ante el equipo más enrachado y ‘on fire’ en la actualidad de la MLS. Los Timbers están arrollando con sus seis triunfos al hilo, y en casa, ostentan una marca perfecta de cuatro triunfos en cuatro presentaciones.



Atlanta United vs. Philadelphia Union

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Los dirigidos por el ‘Tata’ Martino se encuentran en un pequeño bache, en el que han sido inconsistentes en sus últimos resultados y desempeño en la cancha. A diferencia de Philly, que por fin encontró el rumbo, y en los últimos 12 puntos que han disputado, han logrado obtener 10 de ellos. El problema para el Union es que el duelo es en Atlanta, donde el United es casi invencible y además en condición de visitante los pupilos de Jim Curtin batallan una barbaridad para poder ganar.

Columbus Crew SC vs. Toronto FC

7:30pm ET / TSN, ESPN+

Partido con tintes de clásico, en el que el urgido es el vigente campeón de la MLS. Toronto necesita sumar de a tres si piensa pelear por retener el título. La Pandilla de Ohio está en estado de gracia, con siete partidos sin perder y con un sistema defensivo impecable que los mantiene sin recibir gol desde hace 495 minutos – un record del club.



Montreal Impact vs. Houston Dynamo

7:30pm ET / TVAS2, ESPN+

El cuadro canadiense sigue en lo mismo, si ‘Nacho’ Piatti no sale en un día fantásticamente extraordinario, el equipo no parece tener chance de nada. Mientras que los texanos vienen buscando quien les pague los platos rotos tras perder su positiva racha a media semana en Salt Lake. El dúo catracho del Dynamo, conformado por Alberth Elis y Romell Quioto, podrían darse un festín ante la vulnerable defensa del Impact.



New England Revolution vs. New York Red Bulls

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Red Bulls no pudo sumar cinco victorias consecutivas al empatar con Philly, pero siguen siendo uno de los equipos más enrachados y que además cuentan con el líder en pases para gol, ‘Kaku’ Gamarra. La prueba para los taurinos será complicada, ya que los Revs en casa son un equipo complicado, y de hecho es una cancha donde los neoyorquinos históricamente la han pasado mal.



New York City FC vs. Orlando City

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Los equipos de expansión del 2015 no son muy amistosos entre ellos, de hecho se repudian mutuamente. NYCFC tiene una marca perfecta en casa, de cinco triunfos en cinco presentaciones esta temporada. Los Leones de la Florida son de rachas y no se andan con medias tintas, o ganan o pierden. Así que o le quiten el invicto en Yankee Stadium a los Cityzens o serán una víctima más.

FC Dallas vs. Los Angeles Football Club

8pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Partidazo entre líderes de la Conferencia Oeste. Dallas esta invicto en casa, pero enfrente tendrán a uno de los mejores visitantes de la liga que van por su quinto triunfo en cancha ajena. Aunque, LAFC no contara con varios de sus armas principales por estar concentrados con sus respectivas selecciones para el Mundial – el caso más concreto y doloroso, el del mexicano Carlos Vela.



Chicago Fire vs. San Jose Earthquakes

8:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Ninguno de los dos ha tenido una buena campaña hasta el momento. Para colmo de males, el Fire es de los equipos que más pierde como local, pero los Quakes son de los peores visitantes en la liga.

Real Salt Lake vs. Seattle Sounders

9:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

El cuadro de Utah sacó un triunfo vital en sus aspiraciones a media semana, y sin hacer mucho ruido, el equipo dirigido por Mike Petke ya está entre los mejores cinco del Oeste. Seattle no ha levantado y el sueño de jugar tres finales de MLS Cup consecutivas se ve cada vez más lejano. Los Monarcas ya derrotaron a los Sounders en su propia cancha esta temporada.



DOMINGO

Sporting Kansas City vs. Minnesota United FC

8:30pm ET / FS1