Jornada 13: Jona dos Santos y Aníbal Godoy buscaran apoderarse del CaliClásico

Se viene una jornada cargada de partidos desde el viernes hasta el domingo, en la que destaca el candente CaliClásico.

VIERNES

Toronto FC vs. FC Dallas

8pm ET / TSN 1/3/4/5, ESPN+

Toronto tendrá de regreso a Sebastián Giovinco y a otros recuperados de lesiones y listos para encarar al cuadro texano. Los Hoops solo han caído una vez en la campaña y su goleador Maxi Urruti esta enrachado.

Houston Dynamo vs. NYCFC

8:55pm ET / UniMas, Twitter, MLS LIVE

El Dynamo está a la alza gracias a la aportación del dúo hondureño compuesto por Romell Quito y Alberth Elis, quienes destrozaron a la zaga del Chicago Fire. El cuadro naranja ha sacado siete puntos en sus últimos nueve disputados. Los neoyorquinos volvieron a la senda del triunfo goleando a Colorado Rapids y con un David Villa como de costumbre: anotando goles.

LA Galaxy vs. San Jose Earthquakes

11pm ET / UniMas, Twitter, MLS LIVE





Ninguno de los dos llega en buen momento al CaliClásico. Además, los galácticos no podrán contar con Zlatan Ibrahimovic y muy posiblemente tampoco con Gio dos Santos. Pero no deja de ser un clásico, uno de los más viejos y pasionales de la liga, llegó el momento para que jugadores como Jona dos Santos escriban su nombre en la historia grande de esta feroz rivalidad californiana.

SÁBADO

Seattle Sounders FC vs. Real Salt Lake

5pm ET / ESPN+, MLS LIVE

La actualidad no es alentadora para ninguno de los dos, por lo que sacar tres puntos es vital para pensar en comenzar a escalar posiciones y salir de la parte baja del Oeste. Los Sounders tienen una hegemonía en casa ante los Monarcas en sus últimos siete duelos en Seattle, todos los ganó el cuadro de Cascadia.



Vancouver Whitecaps FC vs. New England Revolution

5:30pm ET / TSN 1/3/4/5, ESPN+

El cuadro canadiense no ha podido recuperar su paso de principio de temporada pero se aferra a los primeros lugares rescatando empates. Reciben a unos Revs que en casa son fuertes, pero en condición de visitantes, son una presa accesible.

New York Red Bulls vs. Philadelphia Union

7pm ET / ESPN+, MLS LIVE





Los taurinos son argumentalmente el mejor equipo de la liga en este momento, y lo confirmaron la semana pasada derrotando al poderoso Atlanta por 3-1 a domicilio con la dupla de Bradley Wright-Phillips y ‘Kaku’ Gamarra rompiéndola. Enfrente tendrán a un motivado Philly tras ligar dos victorias por primera vez en la campaña.

Orlando City SC vs. Chicago Fire

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Ambos vienen desinflándose en las últimas dos fechas, con descalabros consecutivos. La Conferencia Este es tan cruel, que no da tregua para esos lapsos negativos, por lo que es prácticamente un duelo de seis puntos el que se disputara en la cueva de los Leones de la Florida.

Minnesota United FC vs. Montreal Impact

8pm ET / TVAS, ESPN+

Los Loons siguen peleando de acuerdo a sus recursos para poder alcanzar la parte alta del Oeste, y su fuerza en casa es lo que los ha mantenido a flote. Se les presenta una gran chance de meterse de lleno en la pelea recibiendo a un Impact de capa caída que hoy por hoy es el peor en la cancha.



Colorado Rapids vs. Portland Timbers

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Tras un inicio de temporada incierto, los Timbers están que no creen en nadie con su racha de cinco victorias al hilo, record de Portland en la MLS. Chocan ante un equipo en el polo opuesto, los Rapids suman cinco descalabros consecutivos.

LAFC vs. D.C. United

10pm ET / ESPN+, MLS LIVE





Carlos Vela ya anuncio que quiere partir rumbo al Mundial con una victoria y un gol ante el United, equipo colero del Este. LAFC se relegó del liderato del Oeste al caer con Portland, y requiere del triunfo para que Sporting KC no se aleje.

DOMINGO

Sporting Kansas City vs. Columbus Crew

6pm ET / FS1, MLS LIVE

El líder del Oeste se enfrenta con el sublíder del Este, duelo de poder a poder. Kansas City buscan apoderarse del superliderato. Mientras que la Pandilla cuenta con tres victorias al hilo, seis sin perder y una defensa de acero que no ha permitido gol en más de 400 minutos.