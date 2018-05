Jornada 12: Barco ante ‘Kaku’ en Atlanta, Schweinsteiger buscara frenar el ataque catracho de Houston

La Jornada 12 de la MLS nos tiene en el menú partidos desde el viernes y hasta el lunes.

En el largo fin de semana de acción ‘MLSera’, destacan duelos de poder a poder: Carlos Vela ante Diego Valeri, Ezequiel Barco ante Alejandro ‘Kaku’ Romero Gamarra, y Bastian Schweinsteiger ante los hondureños del Houston Dynamo.

VIERNES

Toronto FC vs. Orlando City

8pm ET / TSN 1/3/4/5, ESPN+







El campeón de la MLS no logra salir del fondo de la Conferencia Este y ahora tendrá que buscar escalar sin Sebastián Giovinco (por expulsión) ante el poderoso Orlando City. Los Leones visitan suelo canadiense tras perder su impresionante racha de seis victorias al hilo.

SÁBADO

New York City FC vs. Colorado Rapids

1pm ET / ESPN+, MLS LIVE







Tras una decepcionante derrota en el Derby de NY, y posteriormente un eléctrico empate ante LAFC, los neoyorquinos quieren volver al sendero del triunfo. El panorama pinta favorable para los Cityzens que encaran a unos Rapids que no saben lo que es ganar como visitante en lo que va de campaña.

Portland Timbers vs. LAFC

3pm ET / FOX, MLS LIVE







Partidazo entre dos de los equipos más enrachados en sus últimos seis duelos, ambos tienen cuatro victorias en ese periodo y entre los dos solo suman una derrota en el mencionado lapso. Además, la oportunidad es inmejorable para ver a uno que la rompe desde el 2013 en la MLS y otro que lo está haciendo desde que llegó este año: Diego Valeri v Carlos Vela.

FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps

4pm ET / CTV, TSN 1/4/5, ESPN+







El cuadro texano, invicto en casa en la temporada, recibe a uno de los mejores visitantes de la liga. El club canadiense del Oeste busca su tercera victoria en cancha ajena para ayudarles a “recuperar” los puntos que han dejado escapar en su hogar.

New England Revolution vs. Columbus Crew



publicidad



7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE





Doblete y co-líder goleador de la MLS, Gyasi Zardes, es premiado como el Jugador de la Semana Univision Deportes Network 0 Compartir



La Pandilla de Ohio ha recuperado la memoria de principio de temporada y está atravesando otra racha positive que además ha catapultado a Gyasi Zardes a liderar la tabla de goleo. Los Revs serán un tremendo sinodal, ya que suelen hacer de su casa una de las aduanas más pesadas de la liga.

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake

7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Inconsistentes a más no poder. Conocen muy poco de empates a últimas fechas, o ganan o pierden no hay de otra. Salt Lake parece ligeramente favorito debido a que cuenta con figuras más desequilibrantes como Albert Rusnak y Jefferson Savarino.

San Jose Earthquakes vs. D.C. United

10:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE







El colero cuadro capitalino visita en teoría a un San Jose al que podría arrebatarle puntos, ya que tampoco marcha bien en la temporada. Pero los Quakes han tenido un mini resurgimiento con un triunfo la jornada pasada y un empate en Vancouver a media semana.

DOMINGO

Minnesota United FC vs. Sporting Kansas City

2pm ET / ESPN+, MLS LIVE

Sporting es líder en solitario de la Conferencia Oeste pero tienen a LAFC pisándoles los talones por lo cual requieren de mínimo sacar un punto de tierras nórdicas. Los Loons todavía no saben lo que es empatar en la temporada, por lo que se espera o den la sorpresa ante KC, o simplemente sean un obstáculo más superado por Sporting.

Chicago Fire vs. Houston Dynamo

4pm ET / UniMás, Twitter, MLS LIVE









Adolfo Machado, del Houston Dynamo a la lista preliminar de Panamá para el mundial: "una bendición" Univision Deportes Network 0 Compartir



Los dos están cerca en sus respectivas conferencias de meterse entre los mejores seis, pero también están cerca de quedarse rezagados en media tabla. Interesante será ver donde coloca el técnico del Fire a Bastian Schweinsteiger para intentar detener a la dinámica delantera de Houston compuesta por los catrachos Alberth Elis y Romell Quioto, y el colombiano Mauro Manotas.

Atlanta United vs. New York Red Bulls

7pm ET / FS1, TSN2







Dos de los equipos más poderosos del Este y de liga se miden en casa de Atlanta. Los dos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. La clave del partido pasaría por qué joven argentino pueda dominar el mediocampo a favor de su club: Ezequiel Barco para United o ‘Kaku’ Romero Gamarra para los taurinos.

LUNES

Montréal Impact vs. LA Galaxy

3pm ET / TSN, ESPN+







Ambos andan mal y de malas, no se ve por donde puedan recomponer el camino. El cuadro canadiense parece resignado a que tenga que salir Ignacio Piatti inspirado para poder conseguir algo. Mientras que los galácticos se las siguen viendo negras sin importar si están sanos los hermanos Dos Santos y Zlatan Ibrahimovic.