Jornada 11: Clásicos en las alturas y en Cascadia, NY Red Bulls y LA Galaxy en busca de reivindicación

La jornada está copada de encuentros durante todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo en la noche. Y tenemos un par de clásicos, además de interesantes duelos inter-conferencias con los equipos neoyorquinos visitando Texas y Los Ángeles, respectivamente, LAFC a Columbus y San José con un larguísimo viaje para enfrentar a New England.

Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers 10pm ET / TSN

Uno de los clásicos de Cascadia, por lo cual se espera un encuentro intenso. Ambos han tenido campañas malas hasta el momento, pero triunfos recientes no los tienen muy alejados de subirse en el pelotón de media tabla. Caps centra su fe en el goleador Fredy Montero, y Portland – como desde hace mucho – en Diego Valeri, el motor y corazón Timber.

FC Cincinnati vs. Montréal Impact 1pm ET / TVAS

FC Dallas vs. NYRB 2pm ET / Univision

Toronto FC vs. Philadelphia Union 3pm ET / TSN4

El cuadro Escarlata viene pisándoles los talones a los líderes del Este, entre los cuales está precisamente Philadelphia. Pozuelo la está rompiendo, y ante Philly necesitaran de su magia para quebrar una de las defensas que menos goles permiten. Union agrada con su fútbol y todavía tiene a Marco Fabián como as bajo la manga, considerando que el mexicano no ha encajado del todo en el equipo.

LA Galaxy vs. NYCFC 4pm ET / ESPN

Columbus Crew vs. LAFC 7:30pm ET / ESPN+

New England Revolution vs. San Jose Earthquakes

7:30pm ET / ESPN+