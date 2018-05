Jornada 11: Clásico de Cascadia a escena, Carlos Vela y David Villa se baten en duelo de goleadores

La jornada 11 arrancó a media semana con cinco duelos, y lo que representa para la mayoría de los involucrados en esos duelos, que tendrán doble partido en esta fecha.

Hay cuatro partidazos que hacen que la jornada parezca ser la más atractiva hasta ahora en la temporada 2018. El sábado FC Dallas recibiendo al LA Galaxy con todas sus estrellas recuperadas, y el domingo una impresionante triple cartelera: Clásico de Cascadia, Orlando City contra Atlanta United por la supremacía del sur y de la Conferencia Este y el glamuroso LAFC vs. NYCFC…todos imperdibles.



VIERNES

Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo

10:30pm ET / TSN, ESPN+





Vancouver ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos pero aún se mantiene como tercero en el Oeste, si quieren mantenerse en la parte alta tienen que volver a ser el equipo de arranque de temporada. Uno de los que les pisa los talones es precisamente el cuadro texano, al cual ya derrotaron en Houston en el prometedor inicio de campaña del cual gozaron los canadienses.

SÁBADO

Minnesota United FC vs. San Jose Earthquakes

2pm ET / ESPN+, MLS LIVE







Los Loons perdieron a media semana en LAFC, pero tienen un partido a modo para levantarse y sumar su tercera victoria consecutiva en territorio nórdico. Los Quakes son el peor equipo de la Conferencia Oeste, no ganan desde la fecha 1 y como visitantes no saben lo que es sumar de a tres puntos.

Montreal Impact vs. Philadelphia Union

3pm ET / CTV, TVAS, ESPN+







Duelo de desesperados. Ambos cayeron en sus respectivos duelos a media semana, tan solo han ganado un partido de sus últimos seis, y pelean en la parte baja de la Conferencia Este. Impact depende única y exclusivamente de los que Ignacio Piatti pueda hacer para rescatar puntos, sin él no aparece, las posibilidades del club canadiense se acercan a cero.

FC Dallas vs. LA Galaxy

3:30pm ET / Univision







Galaxy comenzó su mini gira en Texas teniendo por fin a disposición a Zlatan, Giovani y Jonathan, pero igual cayó derrotado de último minuto en Houston. Esperan ante los Hoops hacer que sus recuperadas estrellas ayuden a sumar puntos ante un Dallas que en casa no ha sido vencido y que viene de sacar un valeroso empate en casa del vecino de los galácticos, el LAFC.

Columbus Crew SC vs. Chicago Fire



7:30pm ET / ESPN+, MLS LIVE







La inconsistencia ha definido a ambos en lo que va de la campaña, Ya se enfrentaron en Chicago a principios de abril, con triunfo para el Fire con gol de Nemanja Nikolic tras un terrible error del arquero del Crew. La Pandilla tuvo múltiples chances hasta de ganar ese duelo. Ahora se enfrentan en Columbus, donde los locales mantienen una jettatura de siete sin perder ante el Fire en su propia cancha.

New England Revolution vs. Toronto FC

7:30pm ET / TSN, ESPN+





Ambos buscan repuntar tras caídas en sus últimos compromisos. Se espera una dura batalla de ofensivas. El campeón de la MLS tiene una racha de seis partidos jugando en casa de los Revs sin poder saborear la victoria.

Colorado Rapids vs. New York Red Bulls

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE







Colorado navega en la parte baja de la Conferencia Oeste, pero sus únicos dos triunfos de la temporada se dieron jugando en casa. NYRB está motivadísimo tras golear a NYCFC en el clásico neoyorquino, con un ‘Kaku’ Gamarra incontenible. Ahora toca demostrar ese poderío que muestran en Red Bull Arena en las Montañas Rocosas.

Real Salt Lake vs. D.C. United

9pm ET / ESPN+, MLS LIVE







El colero general United visita a un Real Salt Lake que es un desastre fuera de casa, pero que se mantiene a flote sacando resultados positivos ante su público. Los Monarcas parecen tener la mesa servida para meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba en el Oeste.

DOMINGO

Portland Timbers vs. Seattle Sounders

4pm ET / ESPN





El clásico de Cascadia en su primer duelo oficial del año. Los Timbers llegan en mucho mejor forma, con tres triunfos al hilo y Diego Valeri jugando a la altura del MVP que es, y cada vez más acoplados al sistema de Giovanni Savarese. Sounders se acordó de ganar a media semana, pero este puede ser el punto de inflexión en su hasta ahora muy mala campaña.



Orlando City SC vs. Atlanta United

6pm ET / FS1







Partidazo entre dos rivales del sureste que se odian, y que ya está cobrando tintes de clásico, de los apasionados en serio. Orlando llega como el equipo más caliente de toda la MLS, ostentando seis victorias consecutivas, una marca que ni con Kaká lograron. En disputa estará el liderato de la Conferencia Este, ya que los Leones están a tan solo tres unidades del cuadro del ‘Tata’ Martino que viene de perder una racha de ocho fechas sin descalabros.

Los Angeles Football Club vs. New York City FC

8:30pm ET / FS1







Por primera vez en la historia medirán fuerzas los dos vecinos incomodos, los que llegaron para hacerle la vida de cuadritos a LA Galaxy y a New York Red Bulls. Curiosamente, ahora ellos estelarizan la rivalidad más significativa y glamurosa entre Este y Oeste, con dos plantillas armadas con mucho billete. Los dos llegan como sublíderes de sus respectivas conferencias, y por si fuera poco, el duelo de goleadores entre Carlos Vela y David Villa, dos viejos conocidos por sus enfrentamientos en La Liga.