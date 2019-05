Jornada 10: Derby texano con protagonismo latino, Zlatan entra al ruedo taurino en la Gran Manzana

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps 9pm ET / TSN

Los dos peores equipos de la campaña se ven las caras en las Montañas Rocosas. Rapids viene de una semana difícil, ya que el técnico Anthony Hudson fue despedido. En apariencia, Vancouver debe tener mejores chances de ganar, aunque no podrá contar con su hombre más desequilibrante al frente, el peruano Yordy Reyna.

New York Red Bulls vs. LA Galaxy

2pm ET / ESPN