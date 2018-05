Jornada 10: Derby NY a decidirse entre David Villa y Bradley Wright-Phillips, LAFC por cuarto triunfo al hilo

La décima jornada de la MLS está cargada con partidos sabáticos, pero también habrá actividad el viernes y el domingo.

El clásico neoyorquino vivirá su primer capítulo del año, en lo que será un duelo entre dominantes goleadores. Pero además, hay otros duelos muy interesantes.



VIERNES

Toronto FC vs. Philadelphia Union

8pm ET / TSN, ESPN+







Al campeón de la MLS le urge empezar a sumar de a tres puntos, la semana pasada dejaron escapar una tempranera ventaja de dos goles. Si se siguen rezagando será muy complicado llegar a los Playoffs en la dura Conferencia Este. Philly rompió su mala racha de resultados y su sequía goleadora ante DC United, habrá que ver si puede repetir la dosis ante un equipo de mayor jerarquía en la actualidad.

SÁBADO

Montreal Impact vs. New England Revolution

1pm ET / TVAS, ESPN+

El cuadro canadiense anda mal de malas, con cuatro derrotas al hilo y su defensa hacienda agua, se antoja muy complicado que puedan vencer a los Revs, quienes vienen de vencer al poderoso Sporting KC. Si ‘Nacho’ Piatti no sale inspirado con Montreal, no se ve por donde puedan cortar de tajo con su pésima racha.



New York Red Bulls vs. NYCFC

1:55pm / ESPN, MLS LIVE







El primer Derby de NY de la temporada se jugara en Red Bull Arena. Nuevamente la lucha de poder a poder se centrara en lo que sus respectivos goleadores puedan hacer, el caso de Bradley Wright-Phillips y David Villa. Los dos delanteros son los más productivos de la MLS desde el 2015, y sus goles han definido múltiples de los clásicos neoyorquinos.

Minnesota United FC vs. Vancouver Whitecaps FC

2:00pm / CTV, ESPN+

Ambos venían en un tobogán que parecía no tener fondo, hasta que la jornada pasada vieron la luz con triunfos. Ahora toca demostrar que pueden seguir por el camino ascendente. Los Whitecaps con la ventaja de que ya podrán contar nuevamente con los suspendidos Efraín Juárez y Yordy Reyna, y los Loons con Darwin Quintero más compenetrado con el equipo nórdico.



LAFC vs. FC Dallas

4:00pm / Univision, Twitter, MLS LIVE







El cuadro angelino se levantó de dos dolorosas y humillantes derrotas y ya suma tres victorias consecutivas. Carlos Vela y Diego Rossi siguen peleando en la punta de la tabla de goleadores, pero no contaran con Marco Ureña por un tiempo, pieza clave en el tridente ofensivo de LAFC. Los texanos vienen de perder el invicto la fecha pasada, buscan redención en el flamante nuevo estadio en el sur de California.

Seattle Sounders FC vs. Columbus Crew

4:00pm / ESPN+, MLS LIVE







Sounders sigue sin poder levantar, estancado como colero de la Conferencia Oeste. La Pandilla de Ohio parece estar recuperando el paso de su buen arranque, y además ostentan una mini paternidad ante el cuadro de Cascadia, al que han derrotado en tres de las últimas cuatro oportunidades que se han visto las caras.

Chicago Fire vs. Atlanta United FC

8:30pm / TSN, ESPN+





El Fire no cuenta con una sólida defensa, pero con Richard Sánchez en gran nivel, les ha bastado para sacar resultados positivos en últimas fechas en canchas difíciles como la de Red Bulls y Toronto. Pero Atlanta es el equipo más letal de la liga, sino encuentran como mejorar sustancialmente su sistema defensivo, los rojinegros no los van a perdonar.

Houston Dynamo vs. LA Galaxy

8:30pm / ESPN+, MLS Live







Con la dupla de Giovani dos Santos y Zlatan Ibrahimovic, los galácticos piensan intentar recuperar en condición de visitante los puntos perdidos en casa. Dynamo tiene que volver a hacer de su casa una fortaleza si quiere tener alguna chance de clasificar.

Sporting Kansas City vs. Colorado Rapids

8:30pm / ESPN+, MLS Live

A finales de marzo se enfrentaron en Colorado, y gracias a los chilenos Diego Rubio y Felipe Gutiérrez, Sporting rescató el empate sobre la hora. Pero eso fue en casa de los Rapids, y para el líder del Oeste deberá ser menos complicado ante un Colorado que no sabe ganar de visitante.

San Jose Earthquakes vs. Portland Timbers

10:30pm / ESPN+, MLS Live

Los Quakes dejaron de ser un equipo gris, para empeorar aún más, son penúltimos del Oeste. Ideal para que los Timbers de Giovanni Savarese continúen en su racha ascendente tras el complicado inicio de campaña.



DOMINGO

Orlando City SC vs. Real Salt Lake

5pm / ESPN+, MLS Live







Los Leones de la Florida son el equipo más encendido en la actualidad de la MLS con una impresionante racha de cinco victorias al hilo incluyendo triunfos con remontadas casi de proporciones épicas. Enfrente tendrán a un RSL que literalmente da una de cal y una de arena en sus últimos seis duelos, el problema es que la buena suele ser en casa y que de visitante no han ganado.