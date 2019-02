Jornada 1: Regresa la MLS con los esperados debuts de figuras del calibre de Almeyda, Fabián, y ‘Pity’

La temporada 2019 arranca con ilusiones renovadas para muchos equipos, debido a sus fichajes de jugadores y nuevos técnicos. A eso, hay que sumarle las cuentas pendientes que varios cracks buscaran saldar.



Philadelphia Union vs. Toronto FC

1pm ET / TSN

Comienza la era de Philly con Marco Fabián; el mexicano ha levantado gran ilusión y expectación por un equipo acostumbrado a estar en segundo plano. Fabián incluso ya anotó gol en la pretemporada. Enfrentan a un Toronto que a diferencia del Union, parece iniciar una etapa complicada tras la partida de Sebastián Giovinco – el italiano que los llevara a lo más alto.



Orlando City vs. New York City FC

2:30pm ET / Univision

La rivalidad entre los equipos de expansión del 2015, siempre ha sido bastante feroz, desde que debutaran en la liga enfrentándose precisamente entre sí. Los Leones purpuras han renovado ilusiones con el fichaje de Nani, su contratación de más alto perfil desde Kaká. NYCFC comienza su era post-David Villa con un Maxi Moralez con más responsabilidad junto a la joyita rumana contratada para esta campaña.

Columbus Crew vs. New York Red Bulls

4:30pm ET / MSG



Tras anunciarse la estabilidad de la Pandilla de Ohio como club que permanecerá en Columbus y la partida de Gregg Berhalter para tomar las riendas del Team USA, Caleb Porter es su nuevo estratega y quien buscara emular el trabajo que realizo en Portland Timbers. NYRB arranco con el pie derecho en la Liga de Campeones Concacaf, y parece seguirá siendo un equipo que este peleando en lo más alto de la tabla al haber conservado a piezas claves durante el mercado de transferencias.

FC Dallas vs. New England Revolution

4:30pm ET / ESPN+

Durante años, supimos que esperar de los Hoops que fueron muy buen dirigidos por Óscar Pareja. Ahora, bajo el mando de Luchi González – un hombre de la ‘casa’, Dallas es una incógnita. Los Revs tuvieron un descalabro humillante en la pretemporada, y el panorama no pinta brillante en lo que será el segundo año del ex legendario arquero estadounidense, Brad Friedel, en el banquillo como DT.

Houston Dynamo vs. Real Salt Lake

6pm ET / KUBE 57

Con Wilmer Cabrera, el Dynamo ha sorprendido los últimos dos años, el primero llegando lejos en Playoffs y el segundo conquistando el torneo de Copa Abierta. Su ofensiva es dinamita pura, y mantuvieron a Alberth Elis en la plantilla, elemento clave que parecía que era inminente su partida durante la ventana de transferencias invernal. RSL sorprendió el año pasado, eliminando a LAFC en Playoffs, y al igual que los naranjas, cuentan con una ofensiva rápida y vertical. Se espera un duelo agradable de ida y vuelta.

Colorado Rapids vs. Portland Timbers

6pm ET / ROOT Sports NW

El conjunto de las Montañas Rocosas no quiere repetir los pésimos últimos dos años, y se ha armado con talento comprobado en la MLS. Es también el año de despedida de Tim Howards, así que seguramente no querrán ser una decepción nuevamente. El vigente subcampeón, Portland, va por la revancha en el segundo año de Giovanni Savarese en el timón. Diego Valeri y Sebastián Blanco tienen con que para seguir rompiéndola con los Timbers.

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United

6pm ET / TSN



El cuadro canadiense ha sido la decepción de la región de Cascadia, y para el 2019 han renovado la plantilla y trajeron nuevo entrenador, sin embargo las expectativas no son altas. Minnesota comenzó un interesante armado de equipo alrededor de Darwin Quintero el año pasado, y apunta para que los Loons tengan una buena cosecha esta temporada con lo ya sembrado.

LA Galaxy vs. Chicago Fire

8pm ET / FS1



Zlatan Ibrahimovic fue un crack la temporada pasada, pero ni siquiera las soberbias actuaciones del sueco alcanzaron para llegar a los Playoffs. Ahora, con Guillermo Barros Schelotto, los galácticos no se pueden permitir seguir arrastrando el prestigio y el campeonato es la meta. El Fire ha tenido altibajos en el ciclo de Paunovic al frente, por lo que el 2019 inclinara la balanza para darle continuidad o buscar alternativas. Una buena señal, es que Schweinsteiger continúa en el equipo, un líder y pilar para Pauno y su proyecto.

Seattle Sounders vs. FC Cincinnati

10pm ET / FS1

El ‘benjamín’ de la MLS debuta con una difícil visita al cuadro Esmeralda. Cincy se armó bien de mediocampo para abajo, habrá que ver si alcanza con eso para competir y su gente de ataque responde. Sounders suele iniciar flojo sus temporadas y luego cargando motores, pero con tipos como Nico Lodeiro y Raúl Ruidíaz, son capaces de pintarle la cara a cualquiera en cualquier momento.

San Jose Earthquakes vs. Montreal Impact

10pm ET / NBC Sports California



Los Quakes son de los equipos que más expectativas han levantado para este año con la llegada de Matías Almeyda al banquillo. Su debut en partido oficial es ante un rival que aparenta ser cómodo; ya que más allá de que cuentan con un genio como Ignacio Piatti, no se les ve un cambio a lo que presentaron los últimos años que fue bastante pobre.

DC United vs. Atlanta United

6pm ET / ESPN



El campeón de la MLS estrena su corona en una difícil visita a la capital estadounidense. La era de Frank de Boer comenzó dejando severas dudas en Liga de Campeones Concacaf, pero con jugadores de la calidad de Josef Martínez y el flamante refuerzo, ‘Pity’ Martínez, parece solo cuestión de tiempo para que los rojinegros de Georgia retomen su mejor versión. DC tuvo un cierre de año espectacular con Wayne Rooney y Lucho Acosta, llegó el momento de demostrar que no fue un espejismo y están para seguir pensando en cosas grandes.

LAFC vs. Sporting KC

8:30pm ET / ESPN