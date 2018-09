Jonathan dos Santos y las victorias de LA Galaxy: "No podemos tirar cohetes al cielo"

Jona ha sido elogiado por compañeros y rivales tras los dos recientes encuentros, él asegura que es parte de su proceso. “Cada vez me siento con mas confianza, no he estado en mi mejor momento en los últimos mese, pero he trabajado muy duro, el equipo tampoco andaba bien. Esto es un conjunto. Ahora gracias al equipo cada jugador se ve mejor”.