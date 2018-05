Jonathan dos Santos fue capitán y respondió al reto de Juan Carlos Osorio para su hermano

CARSON, California -- Jonathan dos Santos fue capitán del LA Galaxy la noche del viernes, en el partido que ganaron (1-0) ante San Jose Earthquakes. Pero también lo fue al dejar la cancha, para salir a responder las dudas dejadas en el ambiente entorno a su hermano por el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio.

Durante el día, Osorio en conferencia de prensa básicamente retó a Giovani para que se gane el cupo a Rusia 2018 demostrando que está en optimas condiciones, tras la poca actividad que ha tenido recientemente con su club debido a una lesión muscular.

“Giovani es un caso único, ‘sui generis’, si lo puedo llamar de esa manera”, empezó por decir el entrenador colombiano. “Todos los mexicanos y yo me incluyo ahí, han esperado siempre de Giovani como espero yo, que sea un jugador no solamente influyente en el juego, por su rendimiento, sino en el marcador, como lo fue contra Holanda en el pasado Mundial”.



Al cerrar, Osorio dejó las cartas sobre la mesa. “Ahora yo creo que las expectativas son muy diferentes a la realidad actual”. Y le dejó el reto al 10 del LA Galaxy. “Lo único que puedo esperar en este momento, es que esté cien por ciento y que compita por un puesto”.

El seleccionador mexicano sentenció que tanto en el caso de Giovani como el de otros jugadores, “el día límite es el juego contra Escocia en México. Ahí tienen que demostrarnos que están en optimas condiciones para estar en el Mundial, de lo contrario no van a estar”.

Ya en la noche, y con el propio Osorio en las tribunas, Jonathan fue capitán de su equipo y Giovani tuvo participación viniendo del banco algo más de 16 minutos. Al final del encuentro, fue el menor de los Dos Santos el que estuvo ante los medios.



“Quedan 20 días para el Mundial y creo que vamos allegar al cien por ciento”, arrancó por decir Jona. “Mi hermano se ha preparado de la mejor manera desde la lesión”, aseguró, y destacó los minutos disputados por Gio.



“Es importante que tenga los minutos que tuvo y si Dios quiere el lunes (ante Gales, ya con selección) que tenga otros minutos para tener más ritmo”, acotó el 8 de LA Galaxy. “Estoy seguro que va a llegar al ciento por ciento y va a ser un jugador super importante para la selección”, puntualizó.

El mediocampista dejó claro que tanto él como su hermano estarán a disposición del cuerpo técnico para el amistoso de México este lunes, y de hecho su idea es disputar minutos.

“No hemos hablado con él (Osorio) tras el partido de hoy (viernes)”, aclaró Jonathan. “Mañana (Sábado) se hablará. Creo que hay tiempo para recuperarnos y poder disputar algunos minutos, creo que es importante para nosotros para seguir agarrando ritmo, los minutos que sean”.



Acerca de la presencia del cuerpo técnico de selección en el partido por la semana 13 de MLS, el menor de los Dos Santos dijo que no se trataba de mostrarle nada a Juan Carlos Osorio. “Él me conoce, no tengo que demostrarle nada. Sabe lo que puedo dar y yo sé que tengo que mejorar muchísimo, estoy recuperando mi nivel y vamos bien”.



Finalmente, ante la posibilidad de que no se pueda disputar el Mundial junto a su hermano y su gran amigo Carlos Vela (LAFC), Jona mezcló el deseo con algo de mesura. “No lo pienso mucho”, aseguró entorno a que alguno termine quedándose sin Rusia 2018.

“Nuestra ilusión, nuestro sueño sigue intacto. Los tres pensamos que este puede ser un gran torneo tanto para nosotros como para la selección”, contó. “Es cierto que puede pasar de todo, nunca se sabe, pero la mentalidad y el sueño es ir los tres y hacer un gran torneo”.