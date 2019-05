Jonathan dos Santos: "Estar entre los 40 mejores jugadores de México es lo máximo"

Jona está de regreso... en el momento adecuado. LA Galaxy recibió de brazos abiertos la noticia de la recuperación del volante mexicano, que tiene todos los números para ser titular en el duelo del domingo frente a Colorado Rapids (8 pm ET / MLS Live en ESPN+).

"No he podido estar en muchos de los entrenamientos de esta semana, pero sí que se entrenó muy fuerte", explicó Dos Santos tras la práctica del viernes del conjunto californiano. "[Trabajamos] en el sentido de la defensa, que sabemos que tenemos que mejorar pequeños detalles que al final nos hacen perder partidos".

El Galaxy no podrá contar en el encuentro del fin de semana con Zlatan Ibrahimovic, quien sobre el cierre de la semana fue sancionado por el Comité Disciplinario de Major League Soccer, que aplicó al sueco una suspensión por dos jornadas.

'La Galaxia' atraviesa por una inusual seguidilla de tres partidos perdidos, ante New York Red Bulls , Columbus Crew SC y New York City FC .



"Me siento muy halagado por todos mis compañeros por pensar de esa manera", respondió Jona a los elogios. "Yo siempre intento dar lo mejor de mí, aportar mi granito de arena. No soy un jugador que destaque mucho, pero intento ayudar y lo tomo como un reto más. Si mis compañeros dice que me necesitan, pues tendré que estar al 100 o al 200 por ciento para en el siguiente partido poder seguir ayudando al equipo y ojalá poder obtener esa victoria que tanto necesitamos ahora mismo".