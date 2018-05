Jona, ilusionado con estar en la lista mundialista de México, busca primero levantar al LA Galaxy

CARSON, California -- Con la salud restablecida, 26 minutos de vuelta tras la lesión y los ojos puestos en el once inicialista este sábado ante FC Dallas, Jonathan dos Santos siente cada vez más cerca la emoción de ver su nombre en la lista de México de cara a Rusia 2018.

El volante del LA Galaxy habló con FutbolMLS este jueves tras el entrenamiento y justo antes de partir desde Los Ángeles hacia Dallas. “Llevo toda la semana entrenando muy bien, con ganas de volver a tener más minutos y con la misma ilusión del principio”, aseguró.

El menor de los Dos Santos se perdió dos partidos por una lesión en la pantorrila y regresó a la acción en la derrota (2-3) ante Houston Dynamo el fin de semana pasado.

Los minutos que se vienen ahora serán trascendentales de cara a ver su nombre en la lista de Juan Carlos Osorio, el seleccionado de México. “No queda ya nada para si Dios quiere estar en esa lista del Mundial pero lo importante ahora es el partido del sábado”.





“Si Dios quiere estaré en esa lista, todavía no lo sé, todavía nadie lo sabe”, expresó. Por ello se hace trascendental enfocarse en el aquí y ahora, que es el reto con el LA Galaxy, que suma tres derrotas consecutivas y solo tres victorias en nueve partidos.

Además del terreno de juego, el campo mental juega también un papel importante en año de Mundial, especialmente cuando el LA Galaxy busca borrar una pésima campaña de 2017.

“Estamos en una mala racha que tenemos que quitárnosla de encima”, aseguró el volante quien se extendió para hablar del aspecto mental. “Cuando pierdes, pierdes, pierdes, la confianza se va un poco, pero el equipo aún está confiado”.

Al querer explicar si es más duro de lidiar con una derrota y una buena presentación personal, o un buen partido individual pero un resultado adverso, Jona balanceó el escenario ideal. “Si juegas mal y ganas no te quedas del todo contento, al final si no ganas y juegas bien no estás feliz”.



Giovani dos Santos: "Es un placer jugar con alguien como Zlatan" UniMás 0 Compartir



Y con su hermano Giovani cumpliendo años este domingo, Jona espera poder juntos darse el regalo de estar los 90 minutos en el terreno de juego. “Después de tanto tiempo sin jugar juntos los 90 minutos, esperemos que se de eso. Luego ganar y después vendrá todo lo demás”.

Finalmente Jonathan reiteró la emoción que le da cada vez que ve su nombre en una convocatoria de ‘El Tri’. “cada partido con la selección es una oportunidad muy importante, para mí es un orgullo estar en la selección”, dijo. Y en referencia a poder estar en el amistoso ante Gales, el volante enfatizó sus ganas. “Cada vez que voy lo hago como si fuera mi primera convocatoria, ojalá se me de esa oportunidad”.