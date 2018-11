Jona dos Santos se ve junto a su hermano dándole la vuelta a las malas temporadas de LA Galaxy

“Nunca he estado en estas situaciones, pero es culpa de todos. Jugadores, entrenador, directiva, club en general. LA Galaxy no puede estar en esta situación”, aseguró el menor de los Dos Santos al analizar lo sucedido en la temporada 2018 y la forma en que terminaron sin clasificar a postemporada.

Respecto a su futuro, Jona dice estar muy tranquilo. “A mí todavía me quedan tres años de contrato aquí”, aseguró al tiempo que insistido en que llegó a la MLS para ser referente, algo que aún no ha conseguido, según su propio criterio.



“Estoy triste, decepcionado por otro año que no se consiguen los Playoffs. Desde que vine he querido ser referente de la liga y este año no lo pude hacer por diferentes circunstancias”, dijo el mexicano.