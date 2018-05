Jona dos Santos quiere Mundial: "Yo no le doy mi lugar a Rafa Márquez"

Jonathan dos Santos se refirió a Rafa Marquez en el mismo tono que lo hiciera Carlos Vela hace unas semanas.

“Como sea hay que llevarlo, si hay que cargarlo, lo cargamos. Pero yo no le doy mi puesto quiero cumplir mi sueño”, dijo el seleccionado mexicano entre risas y añadió: “Ojalá y Dios quiera que pueda cumplir este sueño. México está para ser campeón, si no vas con esa mentalidad no vas a hacer nada”.



Carlos Vela sobre Rafa Márquez: "Si hay que cargarlo, lo cargamos. O hasta mi puesto le doy" Univision 0 Compartir



Otro tema en la conversación con los medios fue la presencia en la lista preliminar de México junto a Carlos Vela, hombre de LAFC, la nueva franquicia de MLS en Los Ángeles. “Muy contentos, es un sueño que tenemos”.

“Es muy importante (Vela para el seleccionado mexicano), es un jugador talentosisimo, vino aquí para ser uno de los mejores de la MLS y lo está demostrando”, remató.

Finalmente, el menor de los Dos Santos aseguró que no tiene claro el día exacto que se unirá al combinado mexicano y ni siquiera si estará en el amistoso ante Gales que se realizará en la vecindad de Los Ángeles.