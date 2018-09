Jay Simpson, el héroe inesperado de Philadelphia Union, es el Jugador de la Semana en la MLS

En la antesala de la final de la Copa Abierta de Estados Unidos (miércoles, 8 pm ET, Univision Deportes Network) y con un once titular en el que habían muchas rotaciones, Philadelphia Union necesitó de un héroe inesperado para quedarse con la victoria por 2-0 del fin de semana frente a Sporting Kansas City.

Philadelphia se enfrenta a Houston Dynamo en el BBVA Compass Stadium por el final de la U.S. Open Cup (8 p.m. ET, ESPN2) antes de regresa a la cancha en la temporada regular de la MLS este sábado 29 de septiembre, cuando visita a Columbus Crew (7:30 p.m. ET, ESPN+).