"Ir a la MLS es la decisión más importante de mi carrera", asegura el atacante Andy Polo

Con el objetivo de integrar la nómina de la Selección de Perú para la Copa del Mundo Rusia 2018, el delantero Andy Polo ve en Portland Timbers el lugar propicio donde hallar las condiciones necesarias para cumplir su sueño.

“Por lo que está en juego, ir a la MLS es la decisión más importante de mi carrera. Hubo un interés grande de Portland en tenerme y estoy agradecido, quiero tener continuidad y ganarme la confianza del entrenador”, aseguró a FutbolMLS.com el ex jugador del Morelia de la Liga MX, donde la temporada anterior disputó 24 partidos y anotó 2 goles.



El extremo de 23 años ya sabe lo que implica jugar en el estadio de los Timbers, dado que los enfrentó con los Monarcas en un amistoso en julio pasado. “Se nota que sus fanáticos son muy pasionales y apegados al equipo”, resaltó.

Asimismo tiene la convicción de conseguir el rodaje suficiente para estar en Rusia, ya que durante las Eliminatorias Sudamericanas estuvo considerado por el seleccionador Ricardo Gareca, incluido el repechaje ante Nueva Zelanda, que marcó el regreso de los incaicos a un Mundial después de 36 años.



“Hubo un cambio radical en la Selección. El 'profe' Gareca apostó por los jóvenes y le ratificamos en la cancha toda la confianza que nos dio; hicimos un gran equipo y creímos en nosotros, esa fue la clave para llegar al Mundial”, indicó.

Antes de poner la firma con el cuadro del estado de Oregon, el peruano platicó con su compatriota Yordy Reyna, atacante de Vancouver Whitecaps, para saber algo más de la liga y contó de su amistad: “Con Yordy somos como hermanos, nos hemos criado de chiquitos y enfrentarlo será una gran motivación, más en un clásico como el de Portland y Vancouver”. Y subrayó: “La MLS es un buen lugar para dar un salto a Europa, se ha vuelto muy competitiva viendo la clase de jugadores que están llegando”.



Con espíritu amateur

Aunque se muestra introvertido, la timidez del delantero se borra cuando habla de su niñez en Barrios Altos, al que define como un sitio “muy picante”, en el que sobresalen sus callejones y la conservación de construcciones coloniales en la capital peruana.

Aprendió a hacerse fuerte desde pequeño en un contexto humilde, donde muchas veces no podía pagar el autobús para ir a entrenarse. “Cuando no tenía para el pasaje, había que caminar como 40 minutos o más y mi padre me cargaba en sus hombros para que yo no llegara tan cansado. Él y mi madre hacían todo el esfuerzo”, relató.



Para evitar ese recorrido, una alternativa era hacerse espacio en algún equipo de los campeonatos del barrio. “Jugaba por la propina y eso me ayudaba”, comentó.

Recuerda que el juego se tornó de una diversión a una ilusión cuando se mostró con su Selección en el Sudamericano Sub-17 de 2011 y José “Chemo” Del Solar, por entonces técnico de Universitario de Deportes, lo convocó al plantel profesional con sólo 16 años. De inmediato lo bautizaron “La Joya”.

Emisarios de clubes europeos empezaron a seguir a Polo y, tras un pase frustrado al Genoa italiano, el Inter de Milán se lo llevó a inicios de 2014. “No lo podía creer cuando llegué al Inter, esa experiencia me ayudó a madurar, me hicieron sentir como en casa y recuerdo que el colombiano Iván Córdoba se preocupaba y siempre estaba pendiente de mí”, evocó.



Tras seis meses en Inter, el peruano pasó a Millonarios de Colombia para luego reencontrarse con Universitario en 2015 y allí volvió a lucirse hasta ser transferido a Morelia en 2017.

Dice que nunca sintió la presión de salvar a su familia, pero sí habla de un “deber como hijo” de darles una mejor calidad de vida por el apoyo que recibió para ser quien es hoy.

“Cuando empecé en el fútbol, mi sueño era comprarle una casa a mi mamá y estoy contento porque ahora faltan nada más unos papeles para poder decir que ya tiene su casa”, expresó.

En Barrios Altos hay mucho talento, pero no a todos les alcanza para cumplir el sueño de jugar para Alianza, Sporting Cristal o 'la U', como lo hizo Polo. “Depende de cada uno, de pensar lo que quiere para su futuro; yo creo que con dedicación y esfuerzo, uno puede lograr el objetivo que se propone”, consideró como base de su éxito quien ahora anhela brillar en Portland.