Ilusionado con Rusia, Jonathan dos Santos quiere vencer primero en el Caliclásico antes de reportar con México

CARSON, California -- Jonathan dos Santos está más que listo para enfrentar los últimos noventa minutos con su equipo ante de unirse al seleccionado de México en la recta final de cara a Rusia 2018.

El volante del LA Galaxy conversó con los medios tras la práctica de este jueves en el StubHub Center, última antes del ‘Cali Clásico’ ante San José Earthquakes (Viernes, 11:00 pm ET - UniMás).

“Ojalá se me dé”, dijo con cautela el menor de los Dos Santos, en referencia a su participación en el Mundial. La experiencia de haber sido cortado justo antes de Brasil 2014 seguramente le da esa gota de sobriedad.

“Estoy muy ilusionado, no puedo mentir”, dijo el número 8 del LA Galaxy, “especialmente de pensar que ojalá se nos de este sueño juntos”, explicó en torno a la posibilidad cercana de compartir su primer experiencia mundialista con su hermano Giovani.





El mediocampista aceptó que está ansioso. “Sí, cada vez falta menos para el Mundial, hay 28 en la lista, quedan cinco descartes pero estoy tranquilo”, aseguró.

En relación con esa decisión, que no está en sus manos, Jonathan dijo no inquietarse. “Al final creo que me siento al cien por ciento y tengo la ilusión de que pueda estar en esa lista de 23. Todos están por gran calidad y me centro en mí mismo”.

Respecto a su estado físico y el regreso tras su lesión, Jonathan aseguró que está en plenitud. “Es verdad que el partido ante Montreal fue duro”, empezó por decir. ‘Especialmente casi 60 minutos con uno menos, más el viaje largo y demás”.

Pero tras listar las dificultades físicas, describió la respuesta de su cuerpo. “Se hizo lo necesario para recuperar, entrené muy bien y estoy listo para ojalá tener los 90 minutos mañana (viernes)”.





El balance mental para manejar la ansiedad del Mundial y la competencia en liga ha sido importante, y aunque Jona acepta que lo piensa, fue claro en afirmar que cuando suena el silbato, no se guarda nada. “No voy a mentir, sí que lo pienso. Incluso antes del partido en Montreal se me vino a la cabeza”, contó entorno a si analizaba cómo cuidarse y a la vez seguir jugando.

“Pero ya en el partido no pienso en nada”, aseguró para rematar el concepto, al que siguió poniendo por explícito que ni él ni su hermano tienen nada que demostrar en la recta que falta de aquí a Rusia 2018.

“Se trata más de demostrarnos a nosotros mismos que estamos muy bien, que hemos trabajado para esto y que podemos aportar”, respondió ante el interrogante de si el amistoso ante Gales.





Finalmente acerca de su hermano Giovani y la falta reciente de minutos, Jonathan quiso tomar distancia del parentesco. “No es porque sea mi hermnano, pero está muy bien. Entrenó con el equipo y lo importante es que está bien mentalmente, al cien por ciento y seguramente tendrá minutos con el equipo mañana (viernes)”.

Al hablarle de una posible injusticia con el número 10 del LA Galaxy ante tantas críticas en México, Jonathan retomó el lazo para defender a su hermano. “Creo que sí (se ha sido injusto). Es un jugador importantísimo y le ha dado muchísimo a la selección y va a ser un jugador muy importante para la selección”.