'Ibra' y las chances del Galaxy: “Cuando superas situaciones difíciles el sentimiento de éxito es mejor”

CARSON, California -- La salida de Sig Schmid de LA Galaxy no es más que uno de los eventos normales en el negocio del fútbol y, por lo tanto, el plantel se debe concentrar en conseguir los puntos necesarios para pelear por el cupo a los Playoffs.

Al menos así resumió Zlatan Ibrahimovic los movimientos de las recientes horas en el equipo. “Cuando las cosas no van bien y los resultados no están ahí, siempre es el entrenador el que termina cargando la responsabilidad”, dijo 'Ibra' tras el entrenamiento del martes, primero de Dominic Kinnear a cargo de LA Galaxy.

“Pasa lo mismo con nosotros. Solo que no nos despiden, terminamos en el banco o en la tribuna”, aseguró el goleador sueco para cerrar la cortina a las implicaciones que pueda tener la salida de Schmid con seis partidos para terminar la temporada regular.



Zlatan cree que, a pesar de las dificultades, el equipo todavía está para dar la pelea y no desfallecer en la idea de clasificarse. “Sí, dependemos de otros equipos y ojalá no les vaya tan bien. Pero a mi me gusta la presión, amo la presión”.