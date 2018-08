Ibrahimovic tras el empate de LA Galaxy ante LAFC: "Era fácil, lo teníamos que haber ganado fácilmente

Para Zlatan, el no haber obtenido los tres puntos recayó simple y llanamente en un error repetitivo. “Todo estaba bien hasta que llegábamos a su área, el último pase no fue bueno para nada”, dijo el número 9 de LA Galaxy.

“Tuvimos situaciones 4 contra dos; 2 contra dos. Y normalmente uno no tiene esas situaciones si el oponente es bueno, pero ellos no fueron buenos. Tuvimos esas situaciones para anotar y no lo hicimos”, se lamentó.