'Ibra', tras tercera derrota en línea de LA Galaxy: "O me despierto, y me ocupo de este tema, o todos nos despertamos"

Con la derrota por 3-2 del sábado en su visita a Houston Dynamo, LA Galaxy encadenó su tercera derrota consecutiva en la temporada regular. La situación del equipo californiano comienza a preocupar, especialmente a la máxima figura de la franquicia, Zlatan Ibrahimovic.

Luego del tropiezo ante el club texano el sueco efectuó un duro reclamo a sus compañeros de equipo. "Es muy irritante, porque después de cinco minutos de juego concedimos un gol, y ya estábamos detrás en el marcador. Lo que no es normal", señaló el goleador. "No podemos permitir que eso pase. No debería ser normal. No es bueno, no es bueno".



"Podemos despertarnos o seguir de esta manera", agregó. "Pero si seguimos de esta manera es que no todos queremos el mismo objetivo. No queremos ganar".

"O me despierto, y me ocupo de este tema, o todos nos despertamos", continuó con tono enérgico. "Cuando ganas, tomas confianza. Cuando pierdes, tienes menos confianza. Debemos ser fuertes mentalmente, avanzar, y olvidarnos de todos estos partidos que estamos perdiendo. Tenemos que mirar hacia adelante, trabajar duro y tomar las cosas paso a paso, día a día".



Tras la derrota del sábado por la noche LA Galaxy ocupa la octava posición de la Conferencia Oeste, con 10 puntos obtenidos en 9 partidos disputados.

El próximo sábado el equipo angelino regresará a Texas, en esa ocasión para enfrentarse a FC Dallas (3:30 pm ET - Univision).