'Ibra' se prepara para su segundo año en la MLS: "Mi mentalidad es a prueba de balas"

El atacante escandinavo tiene 37 años, pero él asegura que eso no es tan importante. Para él lo que cuenta es que hoy se siente mejor que un año atrás, cuando todavía era parte del equipo de Manchester United y buscaba regresar tras una grave lesión de rodilla.

"Participo en cada sesión, incluso si apenas llevamos tres días de trabajo", comentó Ibrahimovic. "Me piden que me saltee algunos ejercicios, pero no quiero hacerlo. Quiero hacerlo todo porque si mi equipo corre, yo corro. Si mi equipo sufre, yo sufro. Lo importante es mi mentalidad, y esa es a prueba de balas".