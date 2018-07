'Ibra' en estado puro: "Si jugara al baloncesto, podría hacerlo junto a LeBron, sin problemas"

La figura de LA Galaxy confirmó que necesita estar 'enojado' para obtener un empuje adicional en sus partidos. "Me motivo con diferentes cosas. Solo hace falta ponerme en acción para poder dar algo más de mí", reveló. "Tras haber jugado 800 partidos y haber anotado 500 goles necesitas encontrar como una adrenalina suplementaria, porque el juego siempre se repite todo el tiempo. Necesitas encontrar ese fuego. Quiero sentirme vivo. Cuando juego necesito sentir que alguien me está desafiando, que alguien me está haciendo enojar. Eso me hace hacer más cosas. En ese momento es cuando juego mejor. Eso ocurre cuando la gente me abuchea. Me hacen un favor cuando eso pasa. Le hacen un favor a mi equipo".

"Cuando deje de jugar al fútbol, quiero desaparecer", concluyó la figura de la Major League Soccer. "La gente me conoce porque soy futbolista. Pero la gente no me conoce como persona. Tengo una familia adorable, trato de mantener mi trabajo profesional fuera de mi familia, porque la familia es una cosa, la privacidad es una cosa, y no quiero ser molestado por mi trabajo profesional. No quiero que mis niños vivan a la sombra de lo que hago. Ellos son más importantes que yo. Cuando esto se termine, me iré. No se si será posible, pero lo intentaré".