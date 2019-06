Hoja de ruta para un verano cargado de partidos para los equipos de Major League Soccer

Me explico. Mientras leas estas líneas tu equipo en Major League Soccer estará haciendo cálculos y previsiones para:

b) ver de qué manera arma un once de garantías mientras algunos de sus mejores futbolistas están en la Copa Oro, la Copa América o en otros compromisos con sus selecciones;

c) trabajar al máximo en la búsqueda de opciones en la ventana de transferencias del verano que le ayuden a soportar los próximos tres meses, que serán una auténtica travesía en el desierto.

No es una receta de mínimas. No es un pretexto. Este verano lo definirá casi todo en MLS. Julio, agosto y septiembre representarán un desafío inédito para los equipos en competición y en búsqueda de un lugar en la postemporada.

Otros cinco estarán en el programa de agosto. Dos encuentros fuera de casa ante New England Revolution y Real Salt Lake, y tres en el Banc of California Stadium contra New York Red Bulls, San Jose Earthquakes y LA Galaxy.