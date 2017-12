Hijo de un histórico del Barcelona FC busca llegar a MLS mediante la prueba anual universitaria

Luego de que la MLS diera a conocer los sesenta jugadores invitados al ‘Combine’ o prueba para jugadores universitarios, todo se prepara para que a partir del 11 de enero, al menos una decena de hispanohablantes busquen cumplir su sueño de llegar a la MLS.

Jugadores nacidos en España y Estados Unidos de familias de habla hispana conforman este grupo y según los expertos al menos tres de ellos podrían ser seleccionados por los equipos de MLS en la primera ronda del ‘Draft’.

Destacan en el grupo de hispano parlantes: Jon Bakero, español que acaba de cumplir 21 años y es hijo de la ex figura del Barcelona FC Jose Mari Bakero. Jon es un delantero de Wake Forest University, finalista al galardón más importante a nivel individual en el fútbol universitario ( Hermann Throphy).



El otro apellido conocido (especialmente para los seguidores de MLS) es el de Alex Roldán, mediocampista de Seattle University y hermano de Cristian Roldán, mediocampista de Seattle Sounders y el seleccionado estadounidense. Los Roldán tienen ascendencia de Guatemala y El Salvador.





Un nombre que también puede volverse familiar durante la prueba, la selección universitaria y quizá el 2018 de MLS es el de Tomas Hilliard-Arce, defensor de 21 años de edad y también finalista al Hermann Throphy. Para los expertos, Tomas puede estar en cualquiera de las cinco primeras selecciones.

Hilliard Arce nació en Hartford, Connecticut, pero su carrera comenzó en Carolina del Norte y se graduará de Stanford University. Habla español y tiene ascendencia costarricense por su madre Silvia Arce. La familia incluso vivió un tiempo en Costa Rica y sus hermanas también crecieron jugando al fútbol. (Emily, la menor, juega en Princeton University).



Tomas Hilliard-Arce, the anchor of the Cardinal defense has been named the #Pac12Soccer Defensive Player of the Year for the second-consecutive year. https://t.co/nKwzPz3V2c pic.twitter.com/LKsyE9qIFj

— Pac-12 Network (@Pac12Network) November 14, 2017