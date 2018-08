Hay que quitarse el sombrero ante el Señor Wayne Rooney por el compromiso mostrado con DC United

¿Cuál es la necesidad de esforzarse y sudar de más pasado el minuto 90 cuando nadie se atreverá a cuestionarte, con semejante legado que cargas? ¿Cómo para qué arriesgar el físico y ensuciase como un plebeyo cuando tienes un lugar asegurado en la realeza futbolística? ¿Qué puede estar posiblemente motivándote a no claudicar, a estar comprometido cuando lo has ganado todo y estas disputando un encuentro indigno de tu carrera, entre coleros?

En percepción, la apuesta del D.C. United por Wayne Rooney como Jugador Franquicia parecía manufacturada en una época de antaño y no en la actualidad de la liga (y no se confundan; Zlatan Ibrahimovic en LA Galaxy no es Jugador Franquicia).

Desde su llegada al D.C. United dio indicios de que no sería una “diva” en la cancha. No esperaría a que el balón le llegara al pie. No venía a caminar en la cancha y a exigir que el equipo jugara para él. No. Llegó y se acopló a lo que había, se entendió con los que saben con la pelota – Luciano Acosta, Yamil Asad – y como guerrero pareciera en ocasiones que él juega para ellos.