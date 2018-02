"Haré todo por el club, será un buen año", asegura Sebastian Lletget, listo para regresar con LA Galaxy

Desde su aparición en la MLS, Sebastian Lletget se convirtió en un futbolista importante, tanto para LA Galaxy como para la selección de Estados Unidos. La trayectoria meteórica de la carrera del atacante tuvo una abrupta pausa casi un año atrás, cuando el futbolista sufrió una grave lesión en la goleada de Estados Unidos ante Honduras, ocurrida a fines de marzo del año pasado.

Lo que primero pareció una simple distensión muscular pronto fue diagnosticada por una dolencia mucho más grave y de más prolongado tratamiento, que tuvo a Lletget en el 'dique seco' durante casi la totalidad del año pasado.



"Fue algo tan bizarro", recordó Lletget, en diálogo con MLSsoccer.com. "Fue algo único, un momento tan alto y tan bajo a la vez. En mi ciudad, frente a mi familia y amigos. En mi primer partido de clasificación al Mundial, con un cuerpo técnico que me ha tratado tan bien, y en una ocasión en el que estás representando a tu país. No hay nada mejor que eso... Y de repente una cosa tan bizarra como esta pasa".

El estadounidense de raíces argentinas pasó por todos los malos momentos que requiere la recuperación de una lesión de gravedad, como la que vivió el año pasado. Y el mal momento de Estados Unidos y el Galaxy no ayudó a que la rehabilitación se hiciera más fácil. Pero -pese a todo- Lletget parece haber regresado más fuerte. "No estoy muerto", asegura el volante ofensivo. "Aún estoy aquí".



Como si de un fichaje nuevo se tratara

Bajo el mando del entrenador Sigi Schmid, LA Galaxy se rearma tras la auténtica debacle que ha supuesto la temporada 2017 para el conjunto californiano. En el mercado de invierno el equipo incorporó refuerzos en todas las líneas, como el arquero David Bingham, el defensor Jorgen Skjelvik, los volantes Perry Kitchen y Rolf Feltscher, y el delantero Ola Kamara. Para el técnico, recuperar a Sebastian Lletget dentro de eeste marco de renovación de su plantel "es como incorporar a un nuevo jugador", en palabras del técnico.



Bruce Arena llevó a Lletget al Galaxy en 2015, luego de que el atacante pasara seis años dentro del programa de formación del West Ham United, en Inglaterra. Desde su llegada a la MLS, Lletget causó un impacto sensible, y su baja se hizo patente durante 2017. "Tengo una ganas enormes de volver a estar en la cancha, es difícil explicarlo", aseguró el futbolista. "Haré todo por este club", insistió. "El equipo me apoyó durante todo este tiempo, no tengo nada para decir, salvo cosas buenas. Este será un buen año".

Las expectativas para el Galaxy son ciertamente esperanzadoras, teniendo en cuenta que el ataque del equipo podría contar con un 'tridente' formado por elementos de buen rendimiento, como el propio Lletget, el francés Romain Alessandrini, Kamara, y los hermanos Giovani y Jonathan dos Santos.



"Sebastian es técnicamente 'muy limpio', su primer toque es realmente bueno, y por ende tiene un gran balance", valoró Schmid. "Es muy difícil quitarle la pelota". Además de su valor dentro del campo, Lletget es una figura bastante carismática, estimado por todo su entorno dentro y fuera del club.

"Tenemos malas noticias"

"Cuando me hicieron las radiografías se podía ver claramente que se había producido daño en los huesos y que la articulación muscular estaba en un plano diferente al que debería estar", relató Lletget al recordar las horas posteriores a contraer la grave lesión. "Tenemos malas noticias. Lo siento, pero vas a tener que afrontar una larga recuperación", le comentó el médico que lo atendió.



El joven futbolista tuvo que ser sometido a tres intervenciones quirúrgicas para reparar su pie. La primera en abril, la segunda en junio, y la tercera en agosto. Durante los dos meses posteriores Lletget se vio obligado a moverse con asistencia, intentando no hacer esfuerzos. El proceso de recuperación se extendió hasta diciembre.

"Cuando me lesioné me dijeron 'En octubre vas a estar al 100%'", explicó. "Pero insumió más tiempo, y no es culpa de nadie. Simplemente fue el modo en el que la recuperación se tuvo que producir. Nos esforzamos tanto como pudimos".



"No estuve de vacaciones. En realidad, mis vacaciones fueron todo el año pasado", explicó. "Eso es realmente lo que pasó. Fui forzado a no hacer nada. Es extraño que tus entrenadores te digan 'Queremos que no hagas nada'. Pero estas cosas te hacen más fuerte. Estar de regreso a la cancha es lo más".

Un regreso con paciencia

Sebastian Lletget es parte de las labores de pretemporada del Galaxy. Pero el equipo se tomará con calma el retorno del hábil atacante. "Tenemos que ser inteligantes y cuidadosos con él", señaló Schmid. "Cuando estás sin jugar durante tanto tiempo lo que pasa es que te recuperas, te sientes bien y quieres hacerlo todo. Y en esa situación te puedes volver a lesionar. Así que seremos realmente cuidadosos con él".



El jugador es conciente de su situación, pero asegura que se siente muy bien. "Me siento bien. Durante las prácticas dije 'Sigi, me siento realmente bien', y él tiene que calmarme. Lo entiendo. Tengo que recordar que esto no es sencillo. Me lo tengo que repetir un millón de veces, pero es difícil".



El Galaxy entrenó durante toda la semana pasada en Tucson (Arizona), Lletget espera estar a punto para comenzar la temporada oficial de la MLS 2018, el 4 de marzo en encuentro ante Portland Timbers. El cuerpo técnico angelino se toma el tema con bastante más calma. "No creo que los aficionados puedan esperar que necesariamente él esté en la alineación en el día de debut", apuntó Sigi Schmid. "Queremos asegurarnos de llevarlo con cuidado. Es una pieza super imporante para nuestro equipo".

"No veo la hora de volver al equipo titular y comenzar a evolucionar desde ahí", replicó Lletget. "Siento que todo irá bien, pero tomará un tiempo".