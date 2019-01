Guillermo Barros Schelotto no se desespera por la sobreabundancia de jugadores franquicia en LA Galaxy

"Estamos hablando con el jugador acerca de eso, y no hay problemas", señaló el miércoles Barros Schelotto. "Creo que quizás eso puede pasar. Creo que necesitamos hablar con él". Hay un detalle importante: el entrenador jamás aclaró a qué jugador se refería cuando efectuó este comentario. Claramente, no parece ser el caso de Alessandrini.

"Si tengo que elegir, me quedo aquí. Me quedo como jugador franquicia", expresó el extremo galo. "No quiero mostrarme demasiado confiado, pero por el trabajo de los últimos dos años creo que debería quedarme como jugador franquicia. Ya veremos qué ocurrirá".