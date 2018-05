Gracias totales: David Villa homenajea a todos los equipos por los que ha pasado tras marcar 400 goles

"Es un momento perfecto", dijo días atrás David Villa al marcar el gol 400 de su carrera profesional. Una marca que ubica al asturiano dentro de un muy selecto y exclusivo grupo de integrantes del fútbol internacional. El capitán de New York City FC tiene una prolongada hoja de servicios y, al llegar a un momento tan especial, el campeón del mundo con España se vio en la necesidad de agradecer a todos los equipos por los que ha pasado.



Villa vistió las camisetas de Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne City, NYCFC y la selección de España. Y en cada uno de esos equipos ha anotado goles que están entre sus favoritos.



A través de un video publicado por Designated Player, una web "inspirada y fundada por David Villa", el jugador franquicia realizó un repaso a sus anotaciones preferidas.



"He hecho grandes cosas en diferentes equipos, y la verdad es que me siento orgulloso", dice Villa en el video. "El gol es lo más preciado en el fútbol, y con esos 400 goles he ayudado a todos los equipos por los que he pasado".

"He intentado acoplarme a cada club. He tenido una carrera en la que he cambiado bastante de equipo. Diferentes estilos de juego, diferentes filosofías de club, para conseguir puntos, para conseguir victorias. Y es lo más importante para mí".

SPORTING DE GIJÓN

De su paso por el conjunto en el que debutó como profesional, Villa se queda con el primero que marcó para el equipo asturiano. "Fue ante el Oviedo, en la Copa del Rey. Ganamos ese partido 4-2. Hice dos ese día, pero obviamente me quedo con el primero".



REAL ZARAGOZA

"Me quedaría con el gol de la final de la Copa del Rey que ganamos al Real Madrid. Los goles que dan títulos siempre son los más importantes".

VALENCIA CF

"Me quedo con el gol de mediocampo (frente a Deportivo La Coruña). Por la dificultad que tiene, por lo difícil que es hacer un gol desde tan lejos. Ganamos el partido 1-0. Por la belleza y la dificultad, me quedaría con ese gol".

SELECCIÓN DE ESPAÑA

"Me quedaría con todos los goles del Mundial 2010. Quizás más los goles ante Paraguay y Portugal, por la importancia que tuvieron y porque nos hicieron pasar a la siguiente ronda".

FC BARCELONA

"Del Barça me quedaría obviamente con el que creo que es el mejor gol de mi carrera hasta ahora, que es el de la final de la Champions contra el Manchester United. Nos dio la Champions, en un escenario como Wembley".

ATLÉTICO DE MADRID

De esa etapa, Villa se queda con su primer tanto como 'colchonero'. "Fue contra el Barça. No es lo más completo marcar ante un exequipo. Pero colectivamente fue el más bonito, y era la primera vez que podía jugar en el Calderón como local".

MELBOURNE CITY FC

"Me quedaría con el primero. Acababa de entrar al campo, en mi debut. Mucha expectación por lo que suponía ir a Australia, y ese gol fue muy importante para mí".

NEW YORK CITY FC

"De New York City FC es el que más dudas tengo", manifestó. "Pero también me quedaría con el primero. Fue uno de los días más importantes para el club. El primero de la historia en casa, en el Yankee Stadium. Creo que habían 50.000 personas en el estadio. El primer gol siempre va a quedar para la historia".



