Gracias totales: David Villa envía mensaje a Andrés Iniesta tras anunciar su partida del Barcelona

¿Volverán a estar juntos Andrés Iniesta y David Villa en New York City FC?

¿Volverán a estar juntos Andrés Iniesta y David Villa en New York City FC? Reuters

Andrés Iniesta anunció el viernes de manera oficial, que tras 22 años, dejara al Barcelona al final de la temporada actual.

“Quiero hacer pública mi decisión, muy meditada, que esta será mi última temporada en el Barça”, dijo Iniesta con los ojos llenos de lágrimas.





“Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa debe acabar este año porque siempre he entendido que este club se merece lo mejor de mí como hasta ahora, y en el futuro más cercano no podría darle mejor de mí en todos los sentidos, físico y mental”, explicó el capitán del club catalán.

Las reacciones en el mundo del fútbol no se hicieron esperar. Entre ellos, el goleador de New York City FC, David Villa.



El ‘Guaje’, que fue compañero en el Barcelona durante tres años, (entre 2010-2013) del mediocampista manchego, y durante prácticamente una década en la selección de España, expresó su sentir al respecto vía redes sociales.

Villa agradeció una y otra vez, lo que Iniesta le ha dado a él y al Barça. Respeto total del delantero del NYCFC para otro grande del fútbol.



