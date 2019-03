¡Golean al San Jose Earthquakes de Matías Almeyda en la MLS, otra vez! NYRB los arrolló

La ‘Almeyda-manía’ sigue sin traducirse en resultados en la cancha para San Jose Earthquakes. El director técnico de los Quakes, Matías Almeyda, no ha sumado ni un solo punto en la MLS y ya liga tres derrotas al hilo.

El nuevo verdugo del club del norte de California fueron los New York Red Bulls, quienes hicieron valer su condición de local y su superioridad futbolística para golearlos 4-1.

El mismo Muyl, quien no fue titular, le dio la vuelta al marcador con su doblete.

San Jose no tuvo la reacción para por lo menos intentar rescatar un empate. Y el goleador histórico de NYRB, Bradley Wright-Phillips, sentenció la victoria con un gol a de cinco minutos para el final.

Los locales no se conformaron con liquidar el encuentro con el tanto de BWP, y aprovechando el desánimo y la vulnerabilidad de los visitantes, anotaron un cuarto por conducto de Daniel Royer.

El club californiano no solo no consigue resultados positivos. Tiene serios problemas tanto defensivos como ofensivos. Ha permitido nueve goles en tres duelos, y tan solo ha podido anotar un par. Mucho trabajo le espera a Almeyda si piensa mejorar a este alicaído Quakes que no hace temblar a nadie.