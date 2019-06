Golazo del peruano Yordy Reyna recata el empate para Vancouver frente a Colorado

Si bien es cierto que el empate le supo más a los Caps, también las estadísticas que pueden ser odiosas, pero que innegablemente pueden darnos una probabilidad muy acertada a lo que sucederá, jugaron su partido y no hubo excepción a la regla en Vancouver.

En otras palabras, cuando Diego Rubio abrió el marcador temprano con el olfato goleador necesario para estar en el lugar indicado, y así empujar el balón tras un tiro de esquina, “sabíamos” que Whitecaps no ganaría, y Rapids no perdería.



El conjunto local aún no se encontraba en el terreno de juego, y al minuto 20 ya cargaban con una loza de dos goles en contra, debido en parte, a la “ley del ex”. Un centro de Mezquida (ex Whitecap) fue ganado en el aire por Kei Kamara – ex goleador de Whitecaps – para que André Shinyashiki convirtiera sin dificultad alguna.