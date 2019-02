Giovinco se fue pero la novela continúa: “Los hechos contradicen la carta de despedida del italiano”

Por lo que la repentina ruptura entre el club y el jugador, era casi impensable hasta no hace mucho tiempo. Pero esta no solo se dio, sino que además cada vez se pone más fea e indigna, y ahora es una ‘novela’ de dimes y diretes, señalamientos, y un final entre ambos inmerecido.

Giovinco levantó la voz hace unos días para señalar que la directiva se escondía, y no se pronunciaba al respecto de su continuidad en el equipo, ni le ofrecían ninguna extensión de contrato. Acto casi, seguido, Toronto aceptó la propuesta del club de Arabia Saudita, Al-Hilal FC para llevarse al ‘10’ Escarlata.

Fue entonces que el italiano se despidió mediante una publicación en Instagram, en la cual señaló a la directiva como responsable de su salida, una que Sebastián afirma, no quería ya que él y su familia estaban muy a gusto e identificados con Toronto.

El nuevo gerente general de Toronto FC, Ali Curtis, no se quedó callado y dio su versión de los hechos, en la cual responsabiliza a los representantes del jugador por su nula disponibilidad de negociar y tomar una actitud de “tómalo o déjalo”.



“Mi entendimiento es que nos presentaron una cifra y no quisieron negociar a partir de ella, y fue, más o menos, un tómalo o déjalo”, dijo el ex directivo de los New York Red Bulls. “Así que esa información y ese entendimiento contradicen lo que está en la publicación (de Giovinco)”.